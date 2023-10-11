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Политика

Израиль сообщил об обстреле с сирийских позиций и ответном ударе

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении артиллерийского удара по территории Сирии в ответ на запущенные оттуда ракеты.

В оборонном ведомстве не назвали число запущенных ракет, отметив, что некоторые из них долетели до территории Израиля и упали на открытой местности.

«Силы ЦАХАЛа ответили артиллерийским и минометным огнем по источнику запусков на сирийской территории», – говорится в сообщении армии в X.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамас» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

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В знак солидарности с палестинцами поддерживаемая Ираном «Хезболла» утром 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан.

По данным посольства Израиля в США, при нападении палестинской радикальной организации «Хамас» в Израиле погибли около 1000 человек, более 3400 получили ранения. Среди погибших есть четверо граждан РФ, сообщили ранее в посольстве России в Тель-Авиве. Вечером 9 октября минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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