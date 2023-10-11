Израиль сообщил об обстреле с сирийских позиций и ответном ударе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении артиллерийского удара по территории Сирии в ответ на запущенные оттуда ракеты.
В оборонном ведомстве не назвали число запущенных ракет, отметив, что некоторые из них долетели до территории Израиля и упали на открытой местности.
«Силы ЦАХАЛа ответили артиллерийским и минометным огнем по источнику запусков на сирийской территории», – говорится в сообщении армии в X.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамас» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
В знак солидарности с палестинцами поддерживаемая Ираном «Хезболла» утром 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан.
По данным посольства Израиля в США, при нападении палестинской радикальной организации «Хамас» в Израиле погибли около 1000 человек, более 3400 получили ранения. Среди погибших есть четверо граждан РФ, сообщили ранее в посольстве России в Тель-Авиве. Вечером 9 октября минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек.