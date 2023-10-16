Латинский патриарх Иерусалима предложил себя в обмен на пленных детей в Газе
Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла готов обменять себя на детей, попавших в плен палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. Об этом Пиццабалла заявил журналистам.
«Я готов на обмен, на что угодно, если это приведет к свободе, к возвращению детей домой. Никаких проблем. С моей стороны есть полная готовность», – передает его слова Reuters.
Пиццабалла считает, что необходимо добиться освобождения заложников, в противном случае остановить эскалацию будет невозможно. При этом патриарх уточнил, что у него и его офиса не было прямых контактов с «Хамасом».
В результате нападения на Израиль боевики «Хамаса» взяли в заложники, по последним данным, 199 человек. Среди заложников – большое количество детей, пожилых людей и женщин. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее отметили, что они обладают «некоторой информацией» о местонахождении пленных, и заверили, что не будут совершать действия, которые могут поставить под угрозу жизнь мирных граждан.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
Всего число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек. По информации телеканала Al Jazeera, число погибших с израильской стороны достигло 1400 человек, с палестинской – превысило 2670.