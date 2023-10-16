Латинский патриарх Иерусалима предложил себя в обмен на пленных детей в Газе

В результате нападения на Израиль боевики «Хамаса» взяли в заложники, по последним данным, 199 человек. Среди заложников – большое количество детей, пожилых людей и женщин. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее отметили, что они обладают «некоторой информацией» о местонахождении пленных, и заверили, что не будут совершать действия, которые могут поставить под угрозу жизнь мирных граждан.