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Латинский патриарх Иерусалима предложил себя в обмен на пленных детей в Газе

Ведомости

Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла готов обменять себя на детей, попавших в плен палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. Об этом Пиццабалла заявил журналистам.

«Я готов на обмен, на что угодно, если это приведет к свободе, к возвращению детей домой. Никаких проблем. С моей стороны есть полная готовность», – передает его слова Reuters.

Пиццабалла считает, что необходимо добиться освобождения заложников, в противном случае остановить эскалацию будет невозможно. При этом патриарх уточнил, что у него и его офиса не было прямых контактов с «Хамасом».

В результате нападения на Израиль боевики «Хамаса» взяли в заложники, по последним данным, 199 человек. Среди заложников – большое количество детей, пожилых людей и женщин. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее отметили, что они обладают «некоторой информацией» о местонахождении пленных, и заверили, что не будут совершать действия, которые могут поставить под угрозу жизнь мирных граждан.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

Всего число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек. По информации телеканала Al Jazeera, число погибших с израильской стороны достигло 1400 человек, с палестинской – превысило 2670.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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