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Российские средства ПВО сбили три самолета ВСУ за сутки

Ведомости

За сутки российские средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области. Перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS», – говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска нанесли удары по складам ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива в районе города Хмельницкий и на аэродроме «Староконстантинов» Хмельницкой области. Узел связи был поражен на аэродроме «Миргород» Полтавской области, отметили в Минобороны. По два склада боеприпасов были уничтожены в Херсонской и Запорожской областях, еще один – в ДНР.

В общей сложности за сутки Вооруженные силы РФ отразили 23 атаки противника на Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях. В частности, на Краснолиманском направлении военные отбили атаку бригады специального назначения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Также на острове Корабелка была пресечена деятельность группы украинских диверсантов.

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15 октября Минобороны сообщило об уничтожении узла связи радиотехнического подразделения ВСУ на аэродроме «Днепр» в Днепропетровской области. Всего ВС РФ отразили 16 атак на разных направлениях и пресекли действия двух групп украинских диверсантов. Также за сутки ПВО сбила 67 украинских беспилотников в зоне спецоперации.

С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно называл украинское контрнаступление провалом. По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 250 вертолетов, 491 самолет, более 12 600 танков и других боевых бронированных машин, почти 8000 беспилотников и другая военная техника ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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