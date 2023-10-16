Российские средства ПВО сбили три самолета ВСУ за сутки

Кроме того, российские войска нанесли удары по складам ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива в районе города Хмельницкий и на аэродроме «Староконстантинов» Хмельницкой области. Узел связи был поражен на аэродроме «Миргород» Полтавской области, отметили в Минобороны. По два склада боеприпасов были уничтожены в Херсонской и Запорожской областях, еще один – в ДНР.