КС Грузии разрешил запустить процедуру импичмента в отношении президента
Конституционный суд (КС) Грузии разрешил запустить процедуру импичмента в отношении президента Саломе Зурабишвили, которая нарушила закон, выехав за границу, несмотря на запрет со стороны правительства. Об этом сообщил председатель суда Мераб Турава.
«Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 г. во время зарубежных рабочих визитов осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила установление пп. "а" п. 1 ст. 52 Конституции. Суд установил, что данное действие является нарушением Конституции», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Туравы, с этой позицией согласились шесть из девяти судей КС, в связи с чем она была утверждена. В дальнейшем вопрос об импичменте необходимо рассмотреть в парламенте. Президент будет отстранен от должности в случае, если за это проголосуют 100 депутатов (всего в грузинском парламенте 150 мест).
Позже председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что голосование в парламенте по вопросу импичмента пройдет на этой неделе. Он также отметил, что с этого момента Зурабишвили будет исполнять свои обязанности на посту президента формально.
23 сентября КС Грузии принял к рассмотрению конституционное представление об импичменте Зурабишвили, которое ранее внесла правящая партия «Грузинская мечта». У нее 84 места в парламенте.
Правящая партия приняла такое решение из-за поездки Зурабишвили в Европу вопреки отказу правительства. 31 августа она отправилась на встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны – кандидата на членство в Евросоюзе. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уточнил, что главной причиной стало выступление Зурабишвили в парламенте, в ходе которого она заявила, что Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, так как не заслужила этого.