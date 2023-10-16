КС Грузии разрешил запустить процедуру импичмента в отношении президента

По словам Туравы, с этой позицией согласились шесть из девяти судей КС, в связи с чем она была утверждена. В дальнейшем вопрос об импичменте необходимо рассмотреть в парламенте. Президент будет отстранен от должности в случае, если за это проголосуют 100 депутатов (всего в грузинском парламенте 150 мест).