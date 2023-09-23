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Конституционный суд Грузии принял иск об импичменте президента Зурабишвили

Ведомости

Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению конституционное представление об импичменте президента Саломе Зурабишвили, которое ранее внесла правящая партия «Грузинская мечта». Об этом «Sputnik Грузия» пишет со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Грузинская мечта» внесла конституционное представление для запуска процедуры импичмента 12 сентября. Правящая партия приняла такое решение из-за поездки Зурабишвили в Европу вопреки отказу правительства. 31 августа она отправилась на встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили называл справедливым решение о начале процедуры импичмента и говорил, что он лично отправил президенту отказы в связи с ее зарубежными визитами. Глава правительства пояснил, что главной причиной стало выступление Зурабишвили в парламенте, в ходе которого она заявила, что Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, так как не заслужила этого. Грузинский премьер отметил, что после этого «не нужны никакие доказательства того, что доверие [к президенту] потеряно». 

По информации «Sputnik Грузия», если конституционный суд подтвердит нарушение президентом конституции, то в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Отмечается, что без поддержки оппозиции довести процедуру импичмента до конца не удастся, поскольку для этого необходимо минимум 100 голосов, а у парламентского большинства сейчас всего 83 мандата.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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