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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Central European University

Ведомости

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность австрийской образовательной международной неправительственной организации Central European University. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. 

В Генпрокуратуре отметили, что официально целями университета является продвижение ценностей «открытого общества и демократии» в странах Центральной и Восточной Европы, а также в республиках бывшего Советского Союза.

«На самом же деле в настоящее время усилия организации сосредоточены на дискредитации специальной военной операции и политического руководства Российской Федерации», – заявили в ведомстве. 

Как утверждает Генпрокуратура, организация финансируется подконтрольными инвестору Джорджу Соросу структурами. Университет запустил ряд образовательных программ, в которых «умышленно обесценивается и искажается история российского государства, преуменьшаются заслуги видных российских ученых, писателей, деятелей культуры, продвигаются псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах», отметили в ведомстве. В то же время организация не привлекает к работе экспертов, связанных с российскими госучреждениями и поддерживающих спецоперацию.

В Генпрокуратуре добавили, что организация также набирает кадры для формирования глобальной антироссийской повестки в медиа.

Central European University (CEU) была основана в 1991 г. Университет аккредитован в США и Австрии, говорится на сайте образовательного учреждения. Отмечается, что миссией CEU является «стремление к истине, куда бы оно ни привело, уважение к разнообразию культур и народов, а также стремление разрешать разногласия посредством дебатов, а не отрицания». 

13 октября в России признали нежелательным немецкий Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных исследований, ZOiS). По версии Генпрокуратуры, организация «под прикрытием так называемых гуманитарных и научных проектов» собирала информацию о деятельности органов власти и о внутриполитических процессах, «на основе чего готовила аналитические доклады, искажающие реальное положение дел в нашей стране». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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