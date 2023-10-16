Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Central European University
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность австрийской образовательной международной неправительственной организации Central European University. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
В Генпрокуратуре отметили, что официально целями университета является продвижение ценностей «открытого общества и демократии» в странах Центральной и Восточной Европы, а также в республиках бывшего Советского Союза.
«На самом же деле в настоящее время усилия организации сосредоточены на дискредитации специальной военной операции и политического руководства Российской Федерации», – заявили в ведомстве.
Как утверждает Генпрокуратура, организация финансируется подконтрольными инвестору Джорджу Соросу структурами. Университет запустил ряд образовательных программ, в которых «умышленно обесценивается и искажается история российского государства, преуменьшаются заслуги видных российских ученых, писателей, деятелей культуры, продвигаются псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах», отметили в ведомстве. В то же время организация не привлекает к работе экспертов, связанных с российскими госучреждениями и поддерживающих спецоперацию.
В Генпрокуратуре добавили, что организация также набирает кадры для формирования глобальной антироссийской повестки в медиа.
Central European University (CEU) была основана в 1991 г. Университет аккредитован в США и Австрии, говорится на сайте образовательного учреждения. Отмечается, что миссией CEU является «стремление к истине, куда бы оно ни привело, уважение к разнообразию культур и народов, а также стремление разрешать разногласия посредством дебатов, а не отрицания».
13 октября в России признали нежелательным немецкий Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных исследований, ZOiS). По версии Генпрокуратуры, организация «под прикрытием так называемых гуманитарных и научных проектов» собирала информацию о деятельности органов власти и о внутриполитических процессах, «на основе чего готовила аналитические доклады, искажающие реальное положение дел в нашей стране».