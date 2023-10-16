Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Central European University

Central European University (CEU) была основана в 1991 г. Университет аккредитован в США и Австрии, говорится на сайте образовательного учреждения. Отмечается, что миссией CEU является «стремление к истине, куда бы оно ни привело, уважение к разнообразию культур и народов, а также стремление разрешать разногласия посредством дебатов, а не отрицания».