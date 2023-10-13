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Генпрокуратура признала нежелательным немецкий центр ZOiS

Ведомости

Генпрокуратура России признала нежелательным немецкий Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных исследований, ZOiS). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Истинные цели центра – инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета России на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки внутри нашей страны, пропаганда информации, искажающей историю российского государства», – говорится в сообщении.

По версии ГП, организация «под прикрытием так называемых гуманитарных и научных проектов» собирала информацию о деятельности органов власти и о внутриполитических процессах, «на основе чего готовила аналитические доклады, искажающие реальное положение дел в нашей стране».

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«При этом указанные доклады готовятся по западным “методичкам” исключительно на основе не соответствующих действительности данных, основанных на субъективных измышлениях иностранных псевдоэкспертов, не обладающих достаточной образованностью, имеющих в том числе российское гражданство», – добавили в Генпрокуратуре.

ZOiS занимается социальными исследованиями Восточной Европы. На сайте организации утверждается, что центр не получает никаких указаний при выборе темы. Центр был основан постановлением бундестага (парламент Германии) и финансируется за счет средств МИД ФРГ.

5 сентября ГП признала нежелательной деятельность британской неправительственной организации International Transport Workers Federation (ITF, Международная федерация транспортных рабочих). По данным ведомства, федерация «по примеру Великобритании» содействует запрету на заход российских судов в порты других стран и пр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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