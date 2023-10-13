Генпрокуратура признала нежелательным немецкий центр ZOiS
Генпрокуратура России признала нежелательным немецкий Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных исследований, ZOiS). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Истинные цели центра – инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета России на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки внутри нашей страны, пропаганда информации, искажающей историю российского государства», – говорится в сообщении.
По версии ГП, организация «под прикрытием так называемых гуманитарных и научных проектов» собирала информацию о деятельности органов власти и о внутриполитических процессах, «на основе чего готовила аналитические доклады, искажающие реальное положение дел в нашей стране».
«При этом указанные доклады готовятся по западным “методичкам” исключительно на основе не соответствующих действительности данных, основанных на субъективных измышлениях иностранных псевдоэкспертов, не обладающих достаточной образованностью, имеющих в том числе российское гражданство», – добавили в Генпрокуратуре.
ZOiS занимается социальными исследованиями Восточной Европы. На сайте организации утверждается, что центр не получает никаких указаний при выборе темы. Центр был основан постановлением бундестага (парламент Германии) и финансируется за счет средств МИД ФРГ.
5 сентября ГП признала нежелательной деятельность британской неправительственной организации International Transport Workers Federation (ITF, Международная федерация транспортных рабочих). По данным ведомства, федерация «по примеру Великобритании» содействует запрету на заход российских судов в порты других стран и пр.