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Общество

Генпрокуратура России признала нежелательной EastCham Finland

Ведомости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность финской неправительственной организации EastCham Finland. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре рассказали, что у этой организации, созданной в 2001 г., есть представительство в Санкт-Петербурге. 

«После начала специальной военной операции деятельность организации кардинально изменилась, перестав соответствовать изначально заявленной цели – якобы содействию развития российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества», – говорится в сообщении.

Руководство же организации, как утверждается, официально объявило о переориентации своей работы с России на Украину, страны Закавказья и Средней Азии. Ее представители также осудили спецоперацию на Украине. 

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Одновременно с этим EastCham Finland продвигает идеи отказа от экономического сотрудничества с Россией и принуждает ряд компаний прекратить работу на российском рынке. 

«Более того, ключевым направлением деятельности EastCham Finland на текущий момент стал своего рода консалтинг финских компаний относительно незаконных способов покинуть российский рынок», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее 5 сентября Генпрокуратура признала нежелательной деятельность британской International Transport Workers Federation (ITF, Международная федерация транспортных рабочих). Организация, по данным ведомства, «по примеру Великобритании» содействует запрету на заход российских судов в порты других стран. Кроме того, организация «под эгидой солидарности с украинскими транспортниками» проводит кампанию по сбору средств для последующей отправки на Украину.

1 сентября Генпрокуратура признала нежелательным фонд «Свободная Бурятия» (Free Buryаtia Foundation, США). По версии ведомства, руководители организации «под видом просветительской деятельности предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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