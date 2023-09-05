Генпрокуратура признала нежелательной International Transport Workers Federation

ITF была основана в конце 1890-х гг. Сейчас она объединяет свыше 700 профсоюзов из более 150 стран по всему миру. На сайте организации говорится, что она является «голосом почти 18,5 млн работающих мужчин и женщин по всему миру». Членами ITF также являются ряд российских профсоюзов.