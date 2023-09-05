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Генпрокуратура признала нежелательной International Transport Workers Federation

Ведомости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность британской неправительственной организации International Transport Workers Federation (ITF, Международная федерация транспортных рабочих). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С начала специальной военной операции лидеры данной организации, являющиеся гражданами Великобритании и Австралии, выступают с резкими антироссийскими заявлениями, открыто осуждая ее проведение», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, федерация «по примеру Великобритании» содействует запрету на заход российских судов в порты других стран. Кроме того, организация «под эгидой солидарности с украинскими транспортниками» проводит кампанию по сбору средств для последующей отправки на Украину.

«С начала специальной военной операции различным подконтрольным Киеву структурам передано более $500 000», – уточнили в Генпрокуратуре. Также ITF, по оценкам ведомства, формирует «негативный образ России за рубежом», используя для этого медиаресурсы.

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ITF была основана в конце 1890-х гг. Сейчас она объединяет свыше 700 профсоюзов из более 150 стран по всему миру. На сайте организации говорится, что она является «голосом почти 18,5 млн работающих мужчин и женщин по всему миру». Членами ITF также являются ряд российских профсоюзов.

1 сентября Генпрокуратура признала нежелательным фонд «Свободная Бурятия» (Free Buryаtia Foundation, США). По версии ведомства, руководители организации «под видом просветительской деятельности предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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