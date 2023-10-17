Шойгу: правительство разрешило предприятиям ОПК использовать все резервы

В начале октября в ходе проверки выполнения гособоронзаказа в Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова, где идет выпуск и ремонт истребителей-бомбардировщиков Су-34, Шойгу поручил нарастить темпы производства и ремонта техники. Тогда же министр обороны отметил, что некоторые заводы идут с «опережением», они уже вышли на программу 2024 г.