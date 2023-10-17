Шойгу: правительство разрешило предприятиям ОПК использовать все резервы
Правительство предоставило предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) возможность использовать все резервы для увеличения производства артиллерийских систем. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания по вопросам поставок и перспектив развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).
«Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их (артиллерийских систем. – Ред.) производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», – сказал он.
Во время своего выступления Шойгу обратил внимание на важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. В связи с этим Минобороны также «упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции».
В начале октября в ходе проверки выполнения гособоронзаказа в Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова, где идет выпуск и ремонт истребителей-бомбардировщиков Су-34, Шойгу поручил нарастить темпы производства и ремонта техники. Тогда же министр обороны отметил, что некоторые заводы идут с «опережением», они уже вышли на программу 2024 г.