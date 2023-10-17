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Шойгу: правительство разрешило предприятиям ОПК использовать все резервы

Ведомости

Правительство предоставило предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) возможность использовать все резервы для увеличения производства артиллерийских систем. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания по вопросам поставок и перспектив развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их (артиллерийских систем. – Ред.) производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», – сказал он.

Во время своего выступления Шойгу обратил внимание на важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. В связи с этим Минобороны также «упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции».

В начале октября в ходе проверки выполнения гособоронзаказа в Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова, где идет выпуск и ремонт истребителей-бомбардировщиков Су-34, Шойгу поручил нарастить темпы производства и ремонта техники. Тогда же министр обороны отметил, что некоторые заводы идут с «опережением», они уже вышли на программу 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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