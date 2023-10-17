Правящая партия на выборах в сейм Польши получила большинство голосов

Ранее после публикации результатов экзитполов лидер польской оппозиции Дональд Туск отметил возможность сформировать правительство по итогам парламентских выборов. Он также заявил о конце власти «Права и справедливости». В сейм голосование проводится по пропорциональной системе, именно он утверждает правительство простым большинством. По итогам выборов оппоненты правящей партии набрали более 51% голосов.