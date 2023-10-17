Правящая партия на выборах в сейм Польши получила большинство голосов
После обработки 100% бюллетеней на выборах в сейм Польши правящая национал-консервативная партия «Право и справедливость» набирает большинство голосов – 35,38%, следует из данных Национальной избирательной комиссии Польши.
Второе место по числу голосов набирает оппозиционная партия «Гражданская коалиция» – 30,7%. У «Третьего пути» – 14,4%, у «Левых» – 8,61%, у «Конфедерации» – 7,16%. Остальные участвующие в выборах партии набрали менее 2% голосов. Явка на выборы в сейм Польши составила 74,38%.
Ранее после публикации результатов экзитполов лидер польской оппозиции Дональд Туск отметил возможность сформировать правительство по итогам парламентских выборов. Он также заявил о конце власти «Права и справедливости». В сейм голосование проводится по пропорциональной системе, именно он утверждает правительство простым большинством. По итогам выборов оппоненты правящей партии набрали более 51% голосов.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее также назвал «исторической» третью победу его партии подряд. По словам Моравецкого, президент Польши Анджей Дуда поручит именно ему сформировать правительство, так как «такова политическая традиция в Польше».