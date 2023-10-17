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Правящая партия на выборах в сейм Польши получила большинство голосов

Ведомости

После обработки 100% бюллетеней на выборах в сейм Польши правящая национал-консервативная партия «Право и справедливость» набирает большинство голосов – 35,38%, следует из данных Национальной избирательной комиссии Польши.

Второе место по числу голосов набирает оппозиционная партия «Гражданская коалиция» – 30,7%. У «Третьего пути» – 14,4%, у «Левых» – 8,61%, у «Конфедерации» – 7,16%. Остальные участвующие в выборах партии набрали менее 2% голосов. Явка на выборы в сейм Польши составила 74,38%.

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Ранее после публикации результатов экзитполов лидер польской оппозиции Дональд Туск отметил возможность сформировать правительство по итогам парламентских выборов. Он также заявил о конце власти «Права и справедливости». В сейм голосование проводится по пропорциональной системе, именно он утверждает правительство простым большинством. По итогам выборов оппоненты правящей партии набрали более 51% голосов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее также назвал «исторической» третью победу его партии подряд. По словам Моравецкого, президент Польши Анджей Дуда поручит именно ему сформировать правительство, так как «такова политическая традиция в Польше».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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