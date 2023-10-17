Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Орбаном

Путин указал на значительный рост торгово-экономического взаимодействия стран в 2022 г. – более 80%, но отметил падение за первые семь месяцев этого года. Он также подчеркнул возможность обменяться мнениями с одной из стран Евросоюза как по двусторонним отношениям, так и по ситуации в мире и Европе, хотя позиции России и Венгрии далеко не всегда совпадают.