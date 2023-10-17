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Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Орбаном

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел в Пекине переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщила пресс-служба Кремля.

В начале встречи Путин отметил, что в нынешних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены.

«Тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран – Венгрия», – сказал он.

Путин указал на значительный рост торгово-экономического взаимодействия стран в 2022 г. – более 80%, но отметил падение за первые семь месяцев этого года. Он также подчеркнул возможность обменяться мнениями с одной из стран Евросоюза как по двусторонним отношениям, так и по ситуации в мире и Европе, хотя позиции России и Венгрии далеко не всегда совпадают.

Журналист Павел Зарубин уточнил, что на переговоры с Путиным премьер-министр Венгрии приехал в резиденцию российского президента.

В Кремле рассказали, что в переговорах также участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, а также гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

17 октября Путин с двухдневным визитом прибыл в Пекин. Он примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь». В ходе визита президент России проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и двусторонние встречи с премьером Таиланда, президентом Монголии, президентом Лаоса и с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана.

17 октября уже состоялась встреча с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. О переговорах Путина и Орбана в Китае ранее не сообщалось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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