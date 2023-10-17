Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Орбаном
Президент России Владимир Путин провел в Пекине переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщила пресс-служба Кремля.
В начале встречи Путин отметил, что в нынешних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены.
«Тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран – Венгрия», – сказал он.
Путин указал на значительный рост торгово-экономического взаимодействия стран в 2022 г. – более 80%, но отметил падение за первые семь месяцев этого года. Он также подчеркнул возможность обменяться мнениями с одной из стран Евросоюза как по двусторонним отношениям, так и по ситуации в мире и Европе, хотя позиции России и Венгрии далеко не всегда совпадают.
Журналист Павел Зарубин уточнил, что на переговоры с Путиным премьер-министр Венгрии приехал в резиденцию российского президента.
В Кремле рассказали, что в переговорах также участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, а также гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
17 октября Путин с двухдневным визитом прибыл в Пекин. Он примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь». В ходе визита президент России проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и двусторонние встречи с премьером Таиланда, президентом Монголии, президентом Лаоса и с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана.
17 октября уже состоялась встреча с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. О переговорах Путина и Орбана в Китае ранее не сообщалось.