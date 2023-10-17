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СМИ: главу ЕК фон дер Ляйен обвинили в превышении полномочий

Ведомости

Дипломаты ЕС обвинили главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в превышении должностных полномочий из-за ее поездки в Израиль 14 октября. Об этом сообщила газета Politico. 

«В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и сотрудники Еврокомиссии жалуются, что фон дер Ляйен выходит за рамки своих должностных обязанностей, лишая правительства ЕС возможности принимать решения и управляя с помощью небольшой группы советников. Критика достигла апогея в минувшие выходные, когда она совершила незапланированную поездку в Израиль, что вызвало яростную реакцию европейских дипломатов», – сказано в материале.

По информации издания, недовольство было вызвано в том числе тем, что фон дер Ляйен не передала Израилю призывы ЕК к соблюдению международного права в секторе Газа, а только выразила солидарность с пострадавшими в результате действий палестинской группировки «Хамас». 

После этой ситуации глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель напомнил, что официальная позиция ЕС по внешнеполитическим вопросам определяется лидерами 27 стран ЕС на саммитах и обсуждается с министрами иностранных дел. Однако это не единственная подобная ситуация. По словам собеседников Politico, фон дер Ляйен зачастую не консультируется с 27 членами ЕК, а принимает решения самостоятельно.

Все это может поставить под угрозу переизбрание фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на второй пятилетний срок, пишет Politico. Очередные выборы на эту должность пройдут в июне следующего года. Сама фон дер Ляйен еще не объявляла о планах баллотироваться на еще один срок. 

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7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 10 октября Совет Евросоюза призвал открыть гуманитарные коридоры в секторе Газа для эвакуации населения в Египет. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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