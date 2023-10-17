СМИ: главу ЕК фон дер Ляйен обвинили в превышении полномочий

Все это может поставить под угрозу переизбрание фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на второй пятилетний срок, пишет Politico. Очередные выборы на эту должность пройдут в июне следующего года. Сама фон дер Ляйен еще не объявляла о планах баллотироваться на еще один срок.