Еврокомиссия направит на поддержку жителей Газы 50 млн евро
Еврокомиссия (ЕК) на 50 млн евро немедленно увеличит текущий пакет помощи, предусмотренный для жителей Газы, общая сумма поддержки таким образом составит более 75 млн евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
«Мы продолжим наше тесное сотрудничество с ООН и ее агентствами, чтобы гарантировать, что эта помощь дойдет до тех, кто в ней нуждается в секторе Газа. Комиссия поддерживает право Израиля на защиту от террористов "Хамаса" при полном соблюдении международного гуманитарного права. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить поддержку невинным гражданам в Газе в этом контексте», – цитирует фон дер Ляйен сайт ЕК.
Еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич также заявил, что ЕК «делает все, что в ее силах, для оказания гуманитарной поддержки гражданскому населению в секторе Газа». По его словам, утроение гуманитарной помощи ЕС поможет гарантировать, что гражданское население обеспечат предметами первой необходимости.
10 октября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не прекратит направлять финансовую помощь Палестине.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 10 октября Совет Евросоюза призвал открыть гуманитарные коридоры для эвакуации населения в Египет. Боррель также подчеркивал необходимость увеличить гуманитарную помощь всем пострадавшим от палестино-израильского конфликта.
В ходе конфликта с обеих сторон погибли более 3000 человек. Согласно последним данным, жертвами в сектора Газа стали по меньшей мере 2329 палестинцев, ранены около 9000 человек.