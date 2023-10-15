Еврокомиссия направит на поддержку жителей Газы 50 млн евро

«Мы продолжим наше тесное сотрудничество с ООН и ее агентствами, чтобы гарантировать, что эта помощь дойдет до тех, кто в ней нуждается в секторе Газа. Комиссия поддерживает право Израиля на защиту от террористов "Хамаса" при полном соблюдении международного гуманитарного права. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить поддержку невинным гражданам в Газе в этом контексте», – цитирует фон дер Ляйен сайт ЕК.