ВОЗ назвала смертным приговором эвакуацию больниц в секторе Газа
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала смертным приговором приказ Израиля об эвакуации более двух тысяч пациентов из 22 больниц в секторе Газа. Такое заявление опубликовано на сайте организации.
«Принуждение более 2000 пациентов к переезду в южную часть Газы, где медицинские учреждения уже работают на пределе своих возможностей и не в состоянии справиться с резким увеличением числа пациентов, может быть равносильно смертному приговору»,— говорится в сообщении ВОЗ.
В ВОЗ уточнили, что медицинские учреждения на севере сектора Газа продолжают принимать большое количество раненых и с трудом справляются с притоком тех, кому нужна помощь. Организация просит немедленно создать гуманитарный коридор для их дальнейшей безопасной доставки в медицинские учреждения в секторе Газа, в том числе через Рафах.
Утром 7 октября началось нападение группировки «Хамас» на территорию Израиля. Страна подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа, боевики проникли в приграничные города. «Хамас» обвинил израильскую сторону в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
9 октября Армия обороны Израиля сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами страны и переходе к фазе полного уничтожения «Хамаса». Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 2200 человек.