ВОЗ назвала смертным приговором эвакуацию больниц в секторе Газа

В ВОЗ уточнили, что медицинские учреждения на севере сектора Газа продолжают принимать большое количество раненых и с трудом справляются с притоком тех, кому нужна помощь. Организация просит немедленно создать гуманитарный коридор для их дальнейшей безопасной доставки в медицинские учреждения в секторе Газа, в том числе через Рафах.