Газета
Общество

ВОЗ назвала смертным приговором эвакуацию больниц в секторе Газа

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала смертным приговором приказ Израиля об эвакуации более двух тысяч пациентов из 22 больниц в секторе Газа. Такое заявление опубликовано на сайте организации.

«Принуждение более 2000 пациентов к переезду в южную часть Газы, где медицинские учреждения уже работают на пределе своих возможностей и не в состоянии справиться с резким увеличением числа пациентов, может быть равносильно смертному приговору»,— говорится в сообщении ВОЗ.

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В ВОЗ уточнили, что медицинские учреждения на севере сектора Газа продолжают принимать большое количество раненых и с трудом справляются с притоком тех, кому нужна помощь. Организация просит немедленно создать гуманитарный коридор для их дальнейшей безопасной доставки в медицинские учреждения в секторе Газа, в том числе через Рафах.

Утром 7 октября началось нападение группировки «Хамас» на территорию Израиля. Страна подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа, боевики проникли в приграничные города. «Хамас» обвинил израильскую сторону в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

9 октября Армия обороны Израиля сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами страны и переходе к фазе полного уничтожения «Хамаса». Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 2200 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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