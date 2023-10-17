ФСБ сообщила о задержании жителя Орла по делу о диверсиях по заказу СБУ

В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд отправил его под стражу. В ходе допроса задержанный признал, что поджог релейные шкафы 23 июня и 9 июля и крышу объекта связи в августе в Орле. Он сделал это по заданию украинских спецслужб, которые давали инструкции через мессенджер. Мужчина раскаялся в своих действиях.