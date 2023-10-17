ФСБ сообщила о задержании жителя Орла по делу о диверсиях по заказу СБУ
Жителя Орла задержали по делу о государственной измене в интересах Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.
Ведомство совместно с региональным УМВД и линейным отделом полиции на станции Орел занималось розыском подозреваемых в диверсиях на транспорте и объектах связи. «Установлена причастность к противоправным деяниям 38-летнего жителя областного центра <…> получены доказательства совершения им указанных действий по заданию СБУ за денежные вознаграждения», – следует из сообщения ведомства (цитата по «РИА Новости»).
В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд отправил его под стражу. В ходе допроса задержанный признал, что поджог релейные шкафы 23 июня и 9 июля и крышу объекта связи в августе в Орле. Он сделал это по заданию украинских спецслужб, которые давали инструкции через мессенджер. Мужчина раскаялся в своих действиях.
16 октября пресс-служба ФСБ сообщила, что сотрудники ведомства задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене. По информации ФСБ, женщина занималась сбором информации о передвижении российских военнослужащих, которые должны были отправиться в зону спецоперации, и передавала ее украинским спецслужбам.