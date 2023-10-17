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ФСБ сообщила о задержании жителя Орла по делу о диверсиях по заказу СБУ

Ведомости

Жителя Орла задержали по делу о государственной измене в интересах Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

Ведомство совместно с региональным УМВД и линейным отделом полиции на станции Орел занималось розыском подозреваемых в диверсиях на транспорте и объектах связи. «Установлена причастность к противоправным деяниям 38-летнего жителя областного центра <…> получены доказательства совершения им указанных действий по заданию СБУ за денежные вознаграждения», – следует из сообщения ведомства (цитата по «РИА Новости»).

В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд отправил его под стражу. В ходе допроса задержанный признал, что поджог релейные шкафы 23 июня и 9 июля и крышу объекта связи в августе в Орле. Он сделал это по заданию украинских спецслужб, которые давали инструкции через мессенджер. Мужчина раскаялся в своих действиях.

16 октября пресс-служба ФСБ сообщила, что сотрудники ведомства задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене. По информации ФСБ, женщина занималась сбором информации о передвижении российских военнослужащих, которые должны были отправиться в зону спецоперации, и передавала ее украинским спецслужбам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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