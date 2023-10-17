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Премьер Таиланда пригласил Путина посетить страну для укрепления отношений

Ведомости

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин пригласил президента России Владимира Путина посетить королевство для укрепления отношений между странами. Об этом он сам написал на своей странице в X.

«Я также пригласил Путина посетить Таиланд, чтобы укрепить наши отношения», – написал он.

Таиландский премьер рассказал, что на встрече попросил Путина содействовать торговле сельскохозяйственной продукцией, а также призвал к расширению инвестиций в экономику Таиланда.

В ходе встречи с Тхависином Путин заявил, что Таиланд является старейшим партнером России в Юго-Восточной Азии, а основой отношений всегда оставались взаимное уважение, дружба и учет интересов. При этом российский президент отметил снижение товарооборота между странами в прошлом году из-за «турбулентности в международных отношениях», выразив надежду на изменение тренда благодаря работе комиссии по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.

Ранее по теме: Владимир Путин встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Пекине

Путин с двухдневным визитом прибыл в Пекин 17 октября, где примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь» 18 октября. Российский лидер также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и двусторонние встречи с премьер-министром Вьетнама, президентом Монголии, премьер-министром Венгрии и президентом Лаоса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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