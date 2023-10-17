Премьер Таиланда пригласил Путина посетить страну для укрепления отношений
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин пригласил президента России Владимира Путина посетить королевство для укрепления отношений между странами. Об этом он сам написал на своей странице в X.
«Я также пригласил Путина посетить Таиланд, чтобы укрепить наши отношения», – написал он.
Таиландский премьер рассказал, что на встрече попросил Путина содействовать торговле сельскохозяйственной продукцией, а также призвал к расширению инвестиций в экономику Таиланда.
В ходе встречи с Тхависином Путин заявил, что Таиланд является старейшим партнером России в Юго-Восточной Азии, а основой отношений всегда оставались взаимное уважение, дружба и учет интересов. При этом российский президент отметил снижение товарооборота между странами в прошлом году из-за «турбулентности в международных отношениях», выразив надежду на изменение тренда благодаря работе комиссии по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.
Путин с двухдневным визитом прибыл в Пекин 17 октября, где примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь» 18 октября. Российский лидер также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и двусторонние встречи с премьер-министром Вьетнама, президентом Монголии, премьер-министром Венгрии и президентом Лаоса.