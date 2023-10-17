Премьер Таиланда пригласил Путина посетить страну для укрепления отношений

В ходе встречи с Тхависином Путин заявил, что Таиланд является старейшим партнером России в Юго-Восточной Азии, а основой отношений всегда оставались взаимное уважение, дружба и учет интересов. При этом российский президент отметил снижение товарооборота между странами в прошлом году из-за «турбулентности в международных отношениях», выразив надежду на изменение тренда благодаря работе комиссии по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.