Путин: подавить интересы России невозможно

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, хотя западные лидеры намереваются подавить Россию и Путина, они с трудом могут объяснить, зачем это нужно. Представитель Кремля подчеркнул, что у Запада на этом поприще «пока ничего не получается и дальше тоже не получится».