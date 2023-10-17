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Политика

Путин: подавить интересы России невозможно

Ведомости

Соединенным Штатам придется учитывать интересы России, так как подавить их невозможно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

16 октября президент США Джо Байден в интервью CBS гипотетически представил, что будет, если «объединить всю Европу» и «подавить» Путина.

«Я думаю, дело же не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно, их придется учитывать», – прокомментировал заявление американского президента Путин.

Российский президент посоветовал не только президенту Байдену, но и всем политическим элитам Соединенных Штатов в целом научиться уважать других – «тогда никого не надо будет подавлять». Стремление к подавлению, по мнению Путина, ведет к проблемам.

«Они, конечно, с присущим им обычно блеском любят и хорошо делают это – протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу. Но уважение к другим людям, к другим странам, к другим народам заключается в другом. Заключается в том, чтобы учитывать их интересы», – подчеркнул президент.

При этом Путин отметил, что само существование такого интереса к России – «это уже неплохо».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, хотя западные лидеры намереваются подавить Россию и Путина, они с трудом могут объяснить, зачем это нужно. Представитель Кремля подчеркнул, что у Запада на этом поприще «пока ничего не получается и дальше тоже не получится».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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