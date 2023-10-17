Путин: подавить интересы России невозможно
Соединенным Штатам придется учитывать интересы России, так как подавить их невозможно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
16 октября президент США Джо Байден в интервью CBS гипотетически представил, что будет, если «объединить всю Европу» и «подавить» Путина.
«Я думаю, дело же не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно, их придется учитывать», – прокомментировал заявление американского президента Путин.
Российский президент посоветовал не только президенту Байдену, но и всем политическим элитам Соединенных Штатов в целом научиться уважать других – «тогда никого не надо будет подавлять». Стремление к подавлению, по мнению Путина, ведет к проблемам.
«Они, конечно, с присущим им обычно блеском любят и хорошо делают это – протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу. Но уважение к другим людям, к другим странам, к другим народам заключается в другом. Заключается в том, чтобы учитывать их интересы», – подчеркнул президент.
При этом Путин отметил, что само существование такого интереса к России – «это уже неплохо».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, хотя западные лидеры намереваются подавить Россию и Путина, они с трудом могут объяснить, зачем это нужно. Представитель Кремля подчеркнул, что у Запада на этом поприще «пока ничего не получается и дальше тоже не получится».