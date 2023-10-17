Путин в Пекине провел неформальную встречу с лидерами Казахстана и Узбекистана
Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Лидеры России, Казахстана и Узбекистана по завершении официальных рабочих контактов в Пекине провели неформальную встречу, где продолжили обсуждение текущих вопросов, в том числе в развитие разговоров, которые состоялись несколько дней назад в Бишкеке», – сообщил Песков.
Лидеры трех стран встречались на заседании Совета глав государств – участников СНГ в Киргизии 13 октября. Заседание сначала проходило в узком составе с участием только лидеров стран. Затем саммит прошел в расширенном составе уже с членами делегаций. Выступая на саммите в узком составе, Путин заявил, что взаимодействие в рамках СНГ развивается на фоне сложной геополитической обстановки. При этом СНГ остается «надежным и востребованным» форматом сотрудничества, а отношения развиваются на принципах партнерства, взаимной выгодны и учета интересов друг друга, сказал Путин.
По итогам заседания были подписаны решения о председательстве в СНГ в 2024 г. и проведении следующего заседания 8 октября 2024 г. в Москве, договор об учреждении Международной организации по русскому языку, которая будет находиться в Сочи. Также среди документов есть решение о заявлении глав государств СНГ о международных отношениях в многополярном мире, о защите права человека на свободу вероисповедания и другие решения.