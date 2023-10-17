Путин в Пекине провел неформальную встречу с лидерами Казахстана и Узбекистана

По итогам заседания были подписаны решения о председательстве в СНГ в 2024 г. и проведении следующего заседания 8 октября 2024 г. в Москве, договор об учреждении Международной организации по русскому языку, которая будет находиться в Сочи. Также среди документов есть решение о заявлении глав государств СНГ о международных отношениях в многополярном мире, о защите права человека на свободу вероисповедания и другие решения.