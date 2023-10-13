Что говорил Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ

Но, по его словам, чем «грубее попытка на кого-то надавить, тем меньшего успеха достигают те, кто пытается это делать». Он также сказал, что нужно продолжать сотрудничество с дружественными странами и международными организациями, Россия же будет этому способствовать, учитывая, что в 2024 г. она председательствует не только в СНГ, но и в БРИКС. После этого Путин кратко остановился на сотрудничестве по линии правоохранительных органов в борьбе с терроризмом и других сферах.