Что говорил Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ

Что говорил Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГВ Бишкеке собрались президенты восьми стран, не приехал лишь премьер-министр Армении
В Киргизии состоялось заседание совета глав государств СНГ. Заседание сначала проходило в узком составе с участием только лидеров стран. Затем саммит прошел в расширенном составе уже с членами делегаций. В 2023 г. в СНГ председательствовала Киргизия, в следующем году председателем содружества будет Россия.
В саммите, кроме президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова, приняли участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Бишкек не приехал.
О работе в рамках СНГ
Выступая на саммите в узком составе, где были лишь главы государств, Путин заявил, что взаимодействие в рамках СНГ развивается на фоне сложной геополитической обстановки. При этом СНГ остается «надежным и востребованным» форматом сотрудничества, а отношения развиваются на принципах партнерства, взаимной выгодны и учета интересов друг друга, сказал Путин.
После этого президент раскритиковал «страны, которые, может быть, сегодня еще и числятся в составе СНГ, [но] не работают в этом формате». В их числе он назвал Грузию, Украину и Молдавию. Последняя, по его словам, «практически утрачивает свою идентичность» из-за выбора нынешнего руководства Молдавии, которые называют себя румынами – и по его мнению, никто этому не может помешать, кроме народа страны.
Затем Путин вернулся к плюсам работы в формате СНГ. По его мнению, несмотря на санкционное давление и угрозы применить вторичные санкции в отношении тех, кто продолжит работать с Россией и Белоруссией, экономические связи между странами СНГ расширяются. Тут он отметил, что ситуация с российской экономикой устойчивая, а рост ВВП в 2023 г. будет около 3%.
Он подчеркнул, что сейчас меняется структура экономики России, причем таких изменений не было давно. В структуре роста ВВП 3% остается за нефтегазовым сектором, а 43% приходится на промышленное производство, сказал Путин: «То есть то, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом – не все, конечно, это невозможно сделать все в один «удар», но многое уже начинает производиться в Российской Федерации».
Далее президент России говорил о том, что общий рост ВВП стран СНГ составил 2,2% за январь-июнь 2023 г. При этом Путин отметил, что в еврозоне рост будет 0,5%: «Но основные промышленно-развитые экономики Евросоюза ушли в минус. <…> Мы не радуемся этому, не рукоплещем, не зубоскалим – нет, но просто констатируем».
Путин подчеркнул, что нужно вырабатывать согласованные подходы по «насущным глобальным и региональным вопросам», в том числе в ООН. «Мы прекрасно понимаем, чего здесь греха таить, видим – это касается не только СНГ, это касается всех партнеров России – на всех пытаются «поддавить», если не сказать напугать, запугать, покомандовать кем-то. Лидеры стран СНГ, мы это прекрасно понимаем, – все-таки люди, которые прежде всего руководствуются национальными интересами», – сказал Путин.
Но, по его словам, чем «грубее попытка на кого-то надавить, тем меньшего успеха достигают те, кто пытается это делать». Он также сказал, что нужно продолжать сотрудничество с дружественными странами и международными организациями, Россия же будет этому способствовать, учитывая, что в 2024 г. она председательствует не только в СНГ, но и в БРИКС. После этого Путин кратко остановился на сотрудничестве по линии правоохранительных органов в борьбе с терроризмом и других сферах.
О ключевых конфликтах в мире
Президент России также высказался об основных региональных конфликтах в мире. Путин заявил, что в трагедии, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, виноваты США, поскольку они пытались монополизировать ближневосточное урегулирование, но при этом не искали компромиссы, которые были бы приемлемы для Израиля и Палестины. «Однобокая линия американцев на протяжении многих лет заводила ситуацию все дальше в тупик. Ближневосточный квартет международных посредников не использовался. Под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН», – сказал Путин.
Основная задача сейчас – остановить кровопролитие, прекратить огонь и стабилизировать обстановку, сказал он. По словам Путина, Россия готова к координации со всеми «конструктивно настроенными партнерами». Он подчеркнул, что конфликт между Израилем и Палестиной можно решить только путем переговоров.
«Их целью должна стать реализация ооновской формулы двух государств, предполагающей создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, существующего в мире и безопасности с Израилем. Который, безусловно, – мы тоже видим же это, – подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке. И, конечно, имеет право на защиту, на то, чтобы обеспечить свое мирное существование», – сказал Путин, еще раз подчеркнув, что альтернативы переговорам не существует.
На совете Путин затронул и тему конфликта вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, Россия готова содействовать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном, предложив провести переговоры в Москве. Последние годы Россия предпринимала усилия, чтобы не допустить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, сказал он: «Все это время в трехстороннем формате Россия – Азербайджан – Армения велась кропотливая работа, нацеленная на нормализацию отношений между двумя столицами – Баку и Ереваном».
Премьер Армении Пашинян на саммит в Бишкек не приехал. А с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин встретился накануне саммита в Киргизии. Они в закрытом формате вдвоем поговорили о ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Решения совета глав государств СНГ
Путин на расширенном заседании совета рассказал о приоритетах работы на 2024 г., когда Россия будет председательствовать в СНГ. По его словам, Россия настроена укреплять авторитет содружества как интеграционного объединения, подготовлены концепция председательства и план мероприятий в экономической, правоохранительной, культурно-гуманитарной и др. сферах.
Основное внимание будет уделяться экономической интеграции. В военной и правоохранительных сферах будет стоять задача совершенствования механизмов противодействия новым и традиционным вызовам, укрепления внешних границ СНГ, отметил он. Всего программа председательства России будет включать 150 мероприятий, в том числе следующий саммит глав государств СНГ – 8 октября 2024 г. в Москве.
В ходе саммита было принято заявление министров иностранных дел государств СНГ по поводу палестино-израильского конфликта. Его подписали министры иностранных дел Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Не поставили свои подписи главы МИД Азербайджана и Туркмении.
В нем главы МИД осудили проявления экстремизма, терроризма и взятие в заложники мирных граждан и неизбирательное применение силы при проведении военных операций. Они призвали к прекращению боевых действий и открытию гуманитарных коридоров, а также заявили о важности дипломатических усилий для достижения мира на Ближнем Востоке.
По итогам заседания были подписаны решения о председательстве в СНГ в 2024 г. и проведении следующего заседания 8 октября 2024 г. в Москве, договор об учреждении Международной организации по русскому языку, которая будет находиться в Сочи.
Также среди документов есть решение о заявлении глав государств СНГ о международных отношениях в многополярном мире, о защите права человека на свободу вероисповедания, о поддержке и продвижения русского языка как языка межнационального общения, решение о статусе наблюдателя при СНГ, соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и о создании Координационного совета государств – участников СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности, решение о межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 гг. и др.