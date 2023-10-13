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Токаев выступил против экономических санкций

Ведомости

Экономические санкции оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – участников СНГ.

«Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств», – сказал президент, выступление опубликовала его пресс-служба.

По словам Токаева, из-за ограничений в мировой торговле нарастает волатильность.

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В конце августа на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС плюс» Токаев заявил, что продукты питания и удобрения должны быть выведены из-под действия любых санкций для укрепления продовольственной безопасности.

17 июля Россия покинула зерновую сделку. Москва высказала намерение вернуться к договоренности, как только будут выполнены ее условия, прописанные во второй части зернового соглашения, которая не выполнялась. После этого в Кремле заявили о готовности бесплатно заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран Африки. 

В начале октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что поставки зерна из России в страны Африки начнутся до конца осени. Как сообщал президент РФ Владимир Путин, Россия бесплатно доставит шести странам Африки по 25 000-50 000 т зерна.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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