Токаев выступил против экономических санкций

17 июля Россия покинула зерновую сделку. Москва высказала намерение вернуться к договоренности, как только будут выполнены ее условия, прописанные во второй части зернового соглашения, которая не выполнялась. После этого в Кремле заявили о готовности бесплатно заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран Африки.