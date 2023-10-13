Токаев выступил против экономических санкций
Экономические санкции оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – участников СНГ.
«Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств», – сказал президент, выступление опубликовала его пресс-служба.
По словам Токаева, из-за ограничений в мировой торговле нарастает волатильность.
В конце августа на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС плюс» Токаев заявил, что продукты питания и удобрения должны быть выведены из-под действия любых санкций для укрепления продовольственной безопасности.
17 июля Россия покинула зерновую сделку. Москва высказала намерение вернуться к договоренности, как только будут выполнены ее условия, прописанные во второй части зернового соглашения, которая не выполнялась. После этого в Кремле заявили о готовности бесплатно заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран Африки.
В начале октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что поставки зерна из России в страны Африки начнутся до конца осени. Как сообщал президент РФ Владимир Путин, Россия бесплатно доставит шести странам Африки по 25 000-50 000 т зерна.