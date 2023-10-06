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Экономика

Поставки российского зерна в Африку начнутся до конца осени

Ведомости

Поставки зерна из России в страны Африки начнутся до конца осени, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Мы сейчас доделываем все документы, я думаю в течение месяца-полутора уже поедут суда туда», – сказал Патрушев (цитата по «РИА Новости»).

В конце августа президент Владимир Путин заявил, что Россия бесплатно доставит шести странам Африки по 25 000-50 000 т зерна в ближайшие месяцы. Президент отмечал, что зерно передадут странам Африки, несмотря на санкции, серьезно усложняющие транспортную логистику, страхование и проводку платежей.

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17 июля Россия покинула зерновую сделку. Москва высказала намерение вернуться к договоренности, как только будут выполнены ее условия, прописанные во второй части зернового соглашения, которая не выполнялась.

После этого в Кремле заявили о готовности бесплатно заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран Африки. Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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