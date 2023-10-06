Поставки российского зерна в Африку начнутся до конца осени
Поставки зерна из России в страны Африки начнутся до конца осени, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
«Мы сейчас доделываем все документы, я думаю в течение месяца-полутора уже поедут суда туда», – сказал Патрушев (цитата по «РИА Новости»).
В конце августа президент Владимир Путин заявил, что Россия бесплатно доставит шести странам Африки по 25 000-50 000 т зерна в ближайшие месяцы. Президент отмечал, что зерно передадут странам Африки, несмотря на санкции, серьезно усложняющие транспортную логистику, страхование и проводку платежей.
17 июля Россия покинула зерновую сделку. Москва высказала намерение вернуться к договоренности, как только будут выполнены ее условия, прописанные во второй части зернового соглашения, которая не выполнялась.
После этого в Кремле заявили о готовности бесплатно заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран Африки. Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.