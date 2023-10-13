Песков: Вашингтон напрямую вмешивается в отношения стран СНГ с Россией
Кремль видит прямое давление на страны СНГ со стороны США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эмиссары из Вашингтона здесь постоянно окучивают страны Средней Азии, оказывая прямое, ничем не прикрытое достаточно агрессивное давление на эти страны. <...> С нашей точки зрения это ни что иное, как вмешательство и в наши двусторонние отношения с этими странами», – сказал он.
Представитель Кремля уточнил, что несмотря на наличие «враждебных помыслов» со стороны США и Европы, Москва продолжает сотрудничество со странами СНГ, в частности Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном.
В марте Песков в ответ на вопрос журналистов о назначении специального представителя Соединенных Штатов по взаимодействию с оппозицией Белоруссии заявил, что США продолжают «прямое и косвенное» вмешательство во внутренние дела государств.
Тогда он отмечал, что белорусское государство «устойчивое, сильное и способно воспрепятствовать тем, кто хочет вмешиваться в их внутренние дела».