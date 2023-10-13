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Песков: Вашингтон напрямую вмешивается в отношения стран СНГ с Россией

Ведомости

Кремль видит прямое давление на страны СНГ со стороны США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эмиссары из Вашингтона здесь постоянно окучивают страны Средней Азии, оказывая прямое, ничем не прикрытое достаточно агрессивное давление на эти страны. <...> С нашей точки зрения это ни что иное, как вмешательство и в наши двусторонние отношения с этими странами», – сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что несмотря на наличие «враждебных помыслов» со стороны США и Европы, Москва продолжает сотрудничество со странами СНГ, в частности Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном.

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В марте Песков в ответ на вопрос журналистов о назначении специального представителя Соединенных Штатов по взаимодействию с оппозицией Белоруссии заявил, что США продолжают «прямое и косвенное» вмешательство во внутренние дела государств. 

Тогда он отмечал, что белорусское государство «устойчивое, сильное и способно воспрепятствовать тем, кто хочет вмешиваться в их внутренние дела».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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