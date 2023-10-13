Песков: Вашингтон напрямую вмешивается в отношения стран СНГ с Россией

«Эмиссары из Вашингтона здесь постоянно окучивают страны Средней Азии, оказывая прямое, ничем не прикрытое достаточно агрессивное давление на эти страны. <...> С нашей точки зрения это ни что иное, как вмешательство и в наши двусторонние отношения с этими странами», – сказал он.