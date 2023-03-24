В Кремле заявили о продолжении вмешательства США в дела других государств
США продолжают «прямое и косвенное» вмешательство во внутренние дела государств, заявил на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о назначении специального представителя Соединенных Штатов по взаимодействию с оппозицией Белоруссии.
«Это, конечно, требует особого внимания, прежде всего, со стороны наших белорусских друзей. Конечно, и мы не можем оставаться к этому индифферентными, безучастными», — отметил Песков.
В Кремле уверены в том, что белорусское государство «устойчивое, сильное и способно воспрепятствовать тем, кто хочет вмешиваться в их внутренние дела», добавил Песков.
22 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне планируют назначить специального посланника по Белоруссии для проведения контактов с представителями оппозиции. 24 марта заместитель председателя верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский заявил «РИА Новостям», что такие планы являются «очередным шагом по раскачиванию ситуации».
«Белорусская оппозиция, как и любая другая оппозиция, — это конструктивное звено гражданского общества. Если господин Блинкен или кто-то хочет взаимодействовать с теми людьми, которые стали предателями белорусского народа, мы понимаем, для чего это нужно и какую информацию они хотят получить», — сказал Бельский.