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Политика

В Кремле заявили о продолжении вмешательства США в дела других государств

Ведомости

США продолжают «прямое и косвенное» вмешательство во внутренние дела государств, заявил на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о назначении специального представителя Соединенных Штатов по взаимодействию с оппозицией Белоруссии.

«Это, конечно, требует особого внимания, прежде всего, со стороны наших белорусских друзей. Конечно, и мы не можем оставаться к этому индифферентными, безучастными», — отметил Песков.

В Кремле уверены в том, что белорусское государство «устойчивое, сильное и способно воспрепятствовать тем, кто хочет вмешиваться в их внутренние дела», добавил Песков.

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22 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне планируют назначить специального посланника по Белоруссии для проведения контактов с представителями оппозиции. 24 марта заместитель председателя верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский заявил «РИА Новостям», что такие планы являются «очередным шагом по раскачиванию ситуации».

«Белорусская оппозиция, как и любая другая оппозиция, — это конструктивное звено гражданского общества. Если господин Блинкен или кто-то хочет взаимодействовать с теми людьми, которые стали предателями белорусского народа, мы понимаем, для чего это нужно и какую информацию они хотят получить», — сказал Бельский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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