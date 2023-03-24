В Кремле заявили о продолжении вмешательства США в дела других государств

«Белорусская оппозиция, как и любая другая оппозиция, — это конструктивное звено гражданского общества. Если господин Блинкен или кто-то хочет взаимодействовать с теми людьми, которые стали предателями белорусского народа, мы понимаем, для чего это нужно и какую информацию они хотят получить», — сказал Бельский.