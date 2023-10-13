Главы МИД СНГ выразили обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Правительство Израиля объявило, что страна перешла в состояние войны. С 9 октября сектор Газа находится в блокаде со стороны ЦАХАЛ: Тель-Авив прервал подачу электроэнергии и водоснабжение анклава. Ранее сегодня ЦАХАЛ призвал мирных жителей Газы эвакуироваться на юг. В ООН заявили, что на это военные Израиля дали 24 часа, речь идет об эвакуации порядка 1,1 млн мирных жителей Газы.