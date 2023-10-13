Газета
Политика

Главы МИД СНГ выразили обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

Ведомости

Министры иностранных дел стран СНГ выражают обеспокоенность резким обострением палестино-израильского конфликта и призывают стороны к немедленному прекращению боевых действий. Об этом говорится в заявлении глав МИД СНГ.

Министры осудили «любые проявления экстремизма, терроризма», а также взятие в заложники и другие насильственные действия в отношении мирного населения. Они также заявили об озабоченности из-за «надвигающейся гуманитарной катастрофы» в секторе Газа. Главы МИД призвали соблюдать международное право и обеспечить поставки продовольствия, топлива и оказание медпомощи «всем нуждающимся».

В заявлении также говорится о необходимости открыть гуманитарные коридоры для вывода гражданского населения и подчеркивается важность дипломатических усилий для установления «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке».

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников СНГ в узком составе заявил о необходимости создания независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Комментируя подготовку Израилем наземной операции в Газе, российский лидер подчеркнул, что при таком сценарии «потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы».

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее также выразил надежду на создание палестинского государства после завершения конфликта – на основе принципов, одобренных ООН.

7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников. Их точное число до сих пор неизвестно. 

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Правительство Израиля объявило, что страна перешла в состояние войны. С 9 октября сектор Газа находится в блокаде со стороны ЦАХАЛ: Тель-Авив прервал подачу электроэнергии и водоснабжение анклава. Ранее сегодня ЦАХАЛ призвал мирных жителей Газы эвакуироваться на юг. В ООН заявили, что на это военные Израиля дали 24 часа, речь идет об эвакуации порядка 1,1 млн мирных жителей Газы.

По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – более 1500.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных