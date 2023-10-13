Главы МИД СНГ выразили обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке
Министры иностранных дел стран СНГ выражают обеспокоенность резким обострением палестино-израильского конфликта и призывают стороны к немедленному прекращению боевых действий. Об этом говорится в заявлении глав МИД СНГ.
Министры осудили «любые проявления экстремизма, терроризма», а также взятие в заложники и другие насильственные действия в отношении мирного населения. Они также заявили об озабоченности из-за «надвигающейся гуманитарной катастрофы» в секторе Газа. Главы МИД призвали соблюдать международное право и обеспечить поставки продовольствия, топлива и оказание медпомощи «всем нуждающимся».
В заявлении также говорится о необходимости открыть гуманитарные коридоры для вывода гражданского населения и подчеркивается важность дипломатических усилий для установления «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке».
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников СНГ в узком составе заявил о необходимости создания независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Комментируя подготовку Израилем наземной операции в Газе, российский лидер подчеркнул, что при таком сценарии «потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее также выразил надежду на создание палестинского государства после завершения конфликта – на основе принципов, одобренных ООН.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников. Их точное число до сих пор неизвестно.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Правительство Израиля объявило, что страна перешла в состояние войны. С 9 октября сектор Газа находится в блокаде со стороны ЦАХАЛ: Тель-Авив прервал подачу электроэнергии и водоснабжение анклава. Ранее сегодня ЦАХАЛ призвал мирных жителей Газы эвакуироваться на юг. В ООН заявили, что на это военные Израиля дали 24 часа, речь идет об эвакуации порядка 1,1 млн мирных жителей Газы.
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – более 1500.