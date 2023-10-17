МИД РФ обвинил СБ ООН в бездействии по ситуации на Ближнем Востоке

«Результаты такого курса не заставляют себя ждать: число погибших и раненых в Израиле составило 1400 и 3900 человек, количество жертв среди палестинцев уже превысило 2800 и 10 800 человек соответственно. По данным ООН, в Газе погибли около 450 детей, еще порядка 750 находятся под завалами разрушенных в ходе воздушных рейдов домов», – заявили в МИДе.