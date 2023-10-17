МИД РФ обвинил СБ ООН в бездействии по ситуации на Ближнем Востоке
Совет Безопасности ООН не смог принять решение, которое способствовало бы прекращению кровопролития, облегчению гуманитарных последствий и созданию предпосылок для выхода из кризиса в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил МИД РФ.
«Не был послан четкий, сильный и коллективный сигнал с призывом к немедленному, устойчивому и соблюдаемому гуманитарному прекращению огня», – подчеркнуло российское внешнеполитическое ведомство.
МИД также обвинил СБ ООН в том, что он не организовал открытого заседания по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и консультаций делегаций с заинтересованными странами для дальнейших шагов.
«Результаты такого курса не заставляют себя ждать: число погибших и раненых в Израиле составило 1400 и 3900 человек, количество жертв среди палестинцев уже превысило 2800 и 10 800 человек соответственно. По данным ООН, в Газе погибли около 450 детей, еще порядка 750 находятся под завалами разрушенных в ходе воздушных рейдов домов», – заявили в МИДе.
17 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке закончатся, как только боевики «Хамаса» сложат оружие и отпустят заложников. Эрдан призвал Совбез объявить группировку террористической организацией и поддержать право Израиля на самооборону.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. Армия Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны.