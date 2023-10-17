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Политика

МИД РФ обвинил СБ ООН в бездействии по ситуации на Ближнем Востоке

Ведомости

Совет Безопасности ООН не смог принять решение, которое способствовало бы прекращению кровопролития, облегчению гуманитарных последствий и созданию предпосылок для выхода из кризиса в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил МИД РФ.

«Не был послан четкий, сильный и коллективный сигнал с призывом к немедленному, устойчивому и соблюдаемому гуманитарному прекращению огня», – подчеркнуло российское внешнеполитическое ведомство.

МИД также обвинил СБ ООН в том, что он не организовал открытого заседания по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и консультаций делегаций с заинтересованными странами для дальнейших шагов.

«Результаты такого курса не заставляют себя ждать: число погибших и раненых в Израиле составило 1400 и 3900 человек, количество жертв среди палестинцев уже превысило 2800 и 10 800 человек соответственно. По данным ООН, в Газе погибли около 450 детей, еще порядка 750 находятся под завалами разрушенных в ходе воздушных рейдов домов», – заявили в МИДе.

17 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке закончатся, как только боевики «Хамаса» сложат оружие и отпустят заложников. Эрдан призвал Совбез объявить группировку террористической организацией и поддержать право Израиля на самооборону.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. Армия Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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