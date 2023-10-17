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Политика

Израиль назвал условия окончания конфликта на Ближнем Востоке

Ведомости

Боевые действия на Ближнем Востоке закончатся, как только боевики «Хамас» сложат оружие и отпустят заложников. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан. Трансляция заседания шла на сайте ООН. 

«Если “Хамас” сложит оружие завтра, вернет всех заложников и сдастся, эта война может закончиться. Почему вы не призываете “Хамас” сделать это? Почему это не стало частью резолюции?» – сказал он. 

Эрдан призвал Совбез объявить группировку террористической организацией и поддержать право Израиля на самооборону не только словами. По словам Эрдана, целью «Хамаса» является уничтожение Израиля. Он добавил, что для безопасности страны Израиль «должен уничтожить “Хамас”». «Есть только лишь одно решение для того, чтобы вылечить рак. Это означает, что нужно уничтожить все раковые клетки», – сказал дипломат. 

Выступление Эрдана последовало за голосованием по проекту резолюции РФ, в котором Москва осуждала боевые действия, призывала к немедленному прекращению огня, освобождению заложников, беспрепятственной поставке гуманитарной помощи и созданию условий для эвакуации гражданских лиц. Документ не был принят Совбезом: поддержали резолюцию пять стран, высказались против – четыре. Еще шесть государств воздержались.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что голосование наглядно показало, кто на самом деле хочет перемирия, а кто преследует политические цели. Он выразил сожаление, что СБ ООН «в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений» Запада. 

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале октября, когда палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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