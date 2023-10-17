Израиль назвал условия окончания конфликта на Ближнем Востоке

Эрдан призвал Совбез объявить группировку террористической организацией и поддержать право Израиля на самооборону не только словами. По словам Эрдана, целью «Хамаса» является уничтожение Израиля. Он добавил, что для безопасности страны Израиль «должен уничтожить “Хамас”». «Есть только лишь одно решение для того, чтобы вылечить рак. Это означает, что нужно уничтожить все раковые клетки», – сказал дипломат.