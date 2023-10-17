Небензя: голосование в СБ ООН по Израилю показало, кто на самом деле хочет мира

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале октября, когда палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.