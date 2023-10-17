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Небензя: голосование в СБ ООН по Израилю показало, кто на самом деле хочет мира

Ведомости

Голосование в Совете Безопасности ООН по российскому проекту резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта показало, кто на самом деле хочет перемирия, а кто преследует политические цели. Об этом заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Трансляция шла на сайте ООН. 

«Оно (голосование. – “Ведомости”) наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели», – сказал он. 

Небензя выразил сожаление, что СБ ООН «в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений» Запада. По его словам, это единственная причина, по которой Совет не смог «направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию» ситуации на Ближнем Востоке. 

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Проект резолюции РФ осуждал боевые действия в отношении мирных граждан и «все акты терроризма», а также содержал призыв к немедленному прекращению огня. Также в документе Совет призывал к освобождению заложников, беспрепятственной поставке гуманитарной помощи и созданию условий для эвакуации гражданских лиц, отмечает «РИА Новости». 

В ходе голосования резолюция не набрала необходимых девяти голосов: ее поддержали пять стран, высказались против – четыре. Еще шесть государств воздержались.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале октября, когда палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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