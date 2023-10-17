Нетаньяху заявил Путину о намерении уничтожить «Хамас»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту России Владимиру Путину, что Израиль намерен уничтожить палестинскую группировку «Хамас». Об этом сообщает the Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
Нетаньяху пояснил, что Израиль не остановится, пока не уничтожит военный потенциал «Хамас» и ее руководство. Он добавил, что «на Израиль напали мерзкие и жестокие убийцы», в целом израильское общество, по его словам, объединилось вокруг необходимости победы в войне против «Хамаса».
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор 16 октября. По сообщению Кремля, глава российского государства в ходе разговора осудил любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети. Кроме того, Путин призвал предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа.
Ранее в тот же день Путин провел телефонные разговоры с президентами Сирии, Ирана, Египта и Палестины Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси, Абдель Фаттахом ас-Сиси и Махмудом Аббасом. Лидеры стран единодушно заявили о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия для срочной помощи всем нуждающимся.