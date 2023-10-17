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Нетаньяху заявил Путину о намерении уничтожить «Хамас»

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту России Владимиру Путину, что Израиль намерен уничтожить палестинскую группировку «Хамас». Об этом сообщает the Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

Нетаньяху пояснил, что Израиль не остановится, пока не уничтожит военный потенциал «Хамас» и ее руководство. Он добавил, что «на Израиль напали мерзкие и жестокие убийцы», в целом израильское общество, по его словам, объединилось вокруг необходимости победы в войне против «Хамаса».

Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор 16 октября. По сообщению Кремля, глава российского государства в ходе разговора осудил любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети. Кроме того, Путин призвал предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

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Ранее в тот же день Путин провел телефонные разговоры с президентами Сирии, Ирана, Египта и Палестины Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси, Абдель Фаттахом ас-Сиси и Махмудом Аббасом. Лидеры стран единодушно заявили о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия для срочной помощи всем нуждающимся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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