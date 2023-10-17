Нетаньяху заявил Путину о намерении уничтожить «Хамас»

Нетаньяху пояснил, что Израиль не остановится, пока не уничтожит военный потенциал «Хамас» и ее руководство. Он добавил, что «на Израиль напали мерзкие и жестокие убийцы», в целом израильское общество, по его словам, объединилось вокруг необходимости победы в войне против «Хамаса».