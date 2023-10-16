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Политика

Путин и Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в котором обсудили кризисную ситуацию, сложившуюся из-за резкого обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава российского государства в ходе разговора осудил любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети.

Президент РФ также рассказал о содействии Москвы в нормализации обстановки. Он также высказался о недопустимости дальнейшей эскалации насилия и призвал предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Кроме того, до израильской стороны довели ключевые моменты телефонных разговоров с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии.

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Путин также подтвердил готовность России продолжать работу, направленную на «прекращение палестино-израильской конфронтации и достижение мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами».

Ранее в тот же день пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел телефонные разговоры с президентами Сирии, Ирана, Египта и Палестины Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси, Абдель Фаттахом ас-Сиси и Махмудом Аббасом. Лидеры стран единодушно заявили о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия для срочной помощи всем нуждающимся.

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7 октября боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Группировка атаковала пограничные подразделения Армии обороны Израиля (АОИ) и вошла в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. АОИ в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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