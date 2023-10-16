Путин и Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в котором обсудили кризисную ситуацию, сложившуюся из-за резкого обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава российского государства в ходе разговора осудил любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети.
Президент РФ также рассказал о содействии Москвы в нормализации обстановки. Он также высказался о недопустимости дальнейшей эскалации насилия и призвал предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Кроме того, до израильской стороны довели ключевые моменты телефонных разговоров с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии.
Путин также подтвердил готовность России продолжать работу, направленную на «прекращение палестино-израильской конфронтации и достижение мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами».
Ранее в тот же день пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел телефонные разговоры с президентами Сирии, Ирана, Египта и Палестины Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси, Абдель Фаттахом ас-Сиси и Махмудом Аббасом. Лидеры стран единодушно заявили о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия для срочной помощи всем нуждающимся.
7 октября боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Группировка атаковала пограничные подразделения Армии обороны Израиля (АОИ) и вошла в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. АОИ в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.