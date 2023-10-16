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Политика

В ООН назвали «непропорциональные» удары Израиля по Газе военным преступлением

Ведомости

Удары Израиля по сектору Газа в ответ на нападение палестинской группировки «Хамас» являются военным преступлением. Об это говорится в докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории.

«В докладе также отмечается, что ответный удар Израиля, учитывая нанесенный ущерб и число жертв, «непропорционален», и поэтому эти действия также «представляют собой военное преступление»», – сказано в сообщении на сайте ООН. Там также назвали нарушением международного гуманитарного права предотвращение ввоза продовольствия и медикаментов в Газу.

При этом комиссия заявила, что обстрелы «Хамаса» «по своей природе являются неизбирательными и таким образом "явно представляют собой военное преступление"».

Уточняется, что доклад был завершен до того, как палестино-израильский конфликт обострился. После 7 октября комиссия приступила к сбору доказательств военных преступлений, совершенных обеими сторонами.

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Отмечается, что удары Израиля по сектору Газа нужно изучить «в более широком контексте израильской оккупации, которую он не намерен прекращать», так как они направлены на ослабление оппозиции оккупации и нужны для того, чтобы помешать созданию «свободного палестинского государства».

Обострение израильско-палестинского конфликта началось 7 октября с нападения палестинской группировки «Хамас» на Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи», а в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. 15 октября Израиль открывал гуманитарный коридор. В тот же день власти Израиля возобновили подачу воды в сектор Газа после согласования вопроса с США.

По последним данным, число погибших в зоне палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек: с израильской стороны достигло 1400 человек, с палестинской – превысило 2670. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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