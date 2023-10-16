В ООН назвали «непропорциональные» удары Израиля по Газе военным преступлением

Отмечается, что удары Израиля по сектору Газа нужно изучить «в более широком контексте израильской оккупации, которую он не намерен прекращать», так как они направлены на ослабление оппозиции оккупации и нужны для того, чтобы помешать созданию «свободного палестинского государства».