В ООН назвали «непропорциональные» удары Израиля по Газе военным преступлением
Удары Израиля по сектору Газа в ответ на нападение палестинской группировки «Хамас» являются военным преступлением. Об это говорится в докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории.
«В докладе также отмечается, что ответный удар Израиля, учитывая нанесенный ущерб и число жертв, «непропорционален», и поэтому эти действия также «представляют собой военное преступление»», – сказано в сообщении на сайте ООН. Там также назвали нарушением международного гуманитарного права предотвращение ввоза продовольствия и медикаментов в Газу.
При этом комиссия заявила, что обстрелы «Хамаса» «по своей природе являются неизбирательными и таким образом "явно представляют собой военное преступление"».
Уточняется, что доклад был завершен до того, как палестино-израильский конфликт обострился. После 7 октября комиссия приступила к сбору доказательств военных преступлений, совершенных обеими сторонами.
Отмечается, что удары Израиля по сектору Газа нужно изучить «в более широком контексте израильской оккупации, которую он не намерен прекращать», так как они направлены на ослабление оппозиции оккупации и нужны для того, чтобы помешать созданию «свободного палестинского государства».
Обострение израильско-палестинского конфликта началось 7 октября с нападения палестинской группировки «Хамас» на Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи», а в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. 15 октября Израиль открывал гуманитарный коридор. В тот же день власти Израиля возобновили подачу воды в сектор Газа после согласования вопроса с США.
По последним данным, число погибших в зоне палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек: с израильской стороны достигло 1400 человек, с палестинской – превысило 2670.