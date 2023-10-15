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Израиль на три часа открыл гуманитарный коридор в секторе Газа

Ведомости

Израиль открыл гуманитарный коридор в южную часть сектора Газа на три часа, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильская армия не будет атаковать шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск).

Ранее СМИ сообщали об обстреле Салах-ад-Дин. В результате, по данным телеканала Al Jazeera, погибли 70 мирных жителей, еще 150 ранены. В ЦАХАЛ отвергли обвинения в обстреле, указав на следование международному праву.

Утром 7 октября боевики «Хамас» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Боевики атаковали пограничные подразделения армии Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. 

Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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