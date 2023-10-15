Израиль на три часа открыл гуманитарный коридор в секторе Газа
Израиль открыл гуманитарный коридор в южную часть сектора Газа на три часа, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израильская армия не будет атаковать шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск).
Ранее СМИ сообщали об обстреле Салах-ад-Дин. В результате, по данным телеканала Al Jazeera, погибли 70 мирных жителей, еще 150 ранены. В ЦАХАЛ отвергли обвинения в обстреле, указав на следование международному праву.
Утром 7 октября боевики «Хамас» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Боевики атаковали пограничные подразделения армии Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3000 человек.