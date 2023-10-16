Глава службы безопасности Израиля взял на себя ответственность за атаку «Хамас»
Глава службы общей безопасности Израиля (Шин Бет) Ронан Бар взял на себя ответственность за то, что спецслужбы не смогли предотвратить атаку палестинского движения «Хамас». Об этом сообщает портал Ynet.
В письме сотрудникам Шин Бет Бар сообщил: «Как человек, который руководит организацией, признаю: ответственность лежит на мне».
Несмотря на предпринятые меры, сотрудникам спецслужб не удалось защитить граждан Израиля от действий палестинского движения «Хамас», объяснил глава ведомства.
«Наши люди продемонстрировали отвагу и боевой дух. Силы развернулись веером на месте происшествия и шли от сражения к сражению, сталкиваясь с десятками террористов. Мы потеряли десятки наших лучших людей, многие из нас были ранены, военнослужащие потеряли своих родственников. Бесчисленные истории о героизме, стремлении присоединиться без колебаний», – добавил Бар.
Ynet уточняет, что по данным военных источников и служб безопасности, за несколько часов до того, как «Хамас» ворвался в ворота окружающих Газу поселений, израильская армия и служба безопасности получили признаки продвижения сил «Хамас» к линии соприкосновения. Бар ночью пришел в штаб-квартиру организации и оставался там до начала нападения.
7 октября боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля. Группировка атаковала пограничные подразделения армии обороны Израиля и вошла в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. Общее число погибших в ходе превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.