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Глава службы безопасности Израиля взял на себя ответственность за атаку «Хамас»

Ведомости

Глава службы общей безопасности Израиля (Шин Бет) Ронан Бар взял на себя ответственность за то, что спецслужбы не смогли предотвратить атаку палестинского движения «Хамас». Об этом сообщает портал Ynet.

В письме сотрудникам Шин Бет Бар сообщил: «Как человек, который руководит организацией, признаю: ответственность лежит на мне».

Несмотря на предпринятые меры, сотрудникам спецслужб не удалось защитить граждан Израиля от действий палестинского движения «Хамас», объяснил глава ведомства.

«Наши люди продемонстрировали отвагу и боевой дух. Силы развернулись веером на месте происшествия и шли от сражения к сражению, сталкиваясь с десятками террористов. Мы потеряли десятки наших лучших людей, многие из нас были ранены, военнослужащие потеряли своих родственников. Бесчисленные истории о героизме, стремлении присоединиться без колебаний», – добавил Бар.

Ynet уточняет, что по данным военных источников и служб безопасности, за несколько часов до того, как «Хамас» ворвался в ворота окружающих Газу поселений, израильская армия и служба безопасности получили признаки продвижения сил «Хамас» к линии соприкосновения. Бар ночью пришел в штаб-квартиру организации и оставался там до начала нападения.

7 октября боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля. Группировка атаковала пограничные подразделения армии обороны Израиля и вошла в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. Общее число погибших в ходе превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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