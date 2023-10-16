Глава службы безопасности Израиля взял на себя ответственность за атаку «Хамас»

Ynet уточняет, что по данным военных источников и служб безопасности, за несколько часов до того, как «Хамас» ворвался в ворота окружающих Газу поселений, израильская армия и служба безопасности получили признаки продвижения сил «Хамас» к линии соприкосновения. Бар ночью пришел в штаб-квартиру организации и оставался там до начала нападения.