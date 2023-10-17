Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море
Российские силы уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», – говорится в сообщении.
В ночь на 17 октября российские средства ПВО и РЭБ за ночь сбили и подавили восемь беспилотников на подлете к Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
14 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края. Глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале уточнил, что дежурная система ПВО сработала в городе. Он рассказал также, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет, а аэропорт и все системы курорта работают штатно.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.