Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

14 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края. Глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале уточнил, что дежурная система ПВО сработала в городе. Он рассказал также, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет, а аэропорт и все системы курорта работают штатно.