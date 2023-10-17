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Аксенов сообщил о перехвате восьми беспилотников на подлете к Крыму

Ведомости

Российские средства ПВО и РЭБ за ночь сбили и подавили восемь беспилотников на подлете к Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника. Благодарю наших военных за четкую и слаженную работу!» – написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов также призвал местных жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам.

14 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края. Глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале уточнил, что дежурная система ПВО сработала в городе. Он рассказал также, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет, а аэропорт и все системы курорта работают штатно.

7 октября средства ПВО сбили украинский дрон в 10 км от юго-западного побережья Крыма. В тот же день ВСУ попытались ударить по Крыму переделанной зенитной ракетой, снаряд был уничтожен в воздухе ПВО. За день до этого вертолет морской авиации Черноморского флота России уничтожил безэкипажный катер ВСУ, двигавшийся в направлении полуострова.

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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