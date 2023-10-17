Аксенов сообщил о перехвате восьми беспилотников на подлете к Крыму
Российские средства ПВО и РЭБ за ночь сбили и подавили восемь беспилотников на подлете к Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника. Благодарю наших военных за четкую и слаженную работу!» – написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов также призвал местных жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам.
14 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края. Глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале уточнил, что дежурная система ПВО сработала в городе. Он рассказал также, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет, а аэропорт и все системы курорта работают штатно.
7 октября средства ПВО сбили украинский дрон в 10 км от юго-западного побережья Крыма. В тот же день ВСУ попытались ударить по Крыму переделанной зенитной ракетой, снаряд был уничтожен в воздухе ПВО. За день до этого вертолет морской авиации Черноморского флота России уничтожил безэкипажный катер ВСУ, двигавшийся в направлении полуострова.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.