Минобороны сообщило о двух уничтоженных БПЛА над морем в Краснодарском крае
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 14 октября уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«14 октября около 7:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории РФ», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале уточнил, что дежурная система ПВО сработала в городе. Он рассказал также, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет, а аэропорт и все системы курорта работают штатно.
«Ситуация на контроле оперативного штаба. Спасибо всему нашему силовому блоку. Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте все спокойно», – написал он.
10 октября российские средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в 10 км от юго-западного побережья Крыма. До этого вертолет морской авиации Черноморского флота России уничтожил безэкипажный катер ВСУ, двигавшийся в направлении полуострова. 1 октября Минобороны России сообщило о перехвате БПЛА в небе над Краснодарским краем, в аэропорту Сочи тогда были перенесены более 10 рейсов, один отменили.
В Краснодарском крае бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Аналогичный режим установлен и в других приграничных с Украиной субъектах.