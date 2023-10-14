Минобороны сообщило о двух уничтоженных БПЛА над морем в Краснодарском крае

10 октября российские средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в 10 км от юго-западного побережья Крыма. До этого вертолет морской авиации Черноморского флота России уничтожил безэкипажный катер ВСУ, двигавшийся в направлении полуострова. 1 октября Минобороны России сообщило о перехвате БПЛА в небе над Краснодарским краем, в аэропорту Сочи тогда были перенесены более 10 рейсов, один отменили.