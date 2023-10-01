Симоньян сообщила о падении беспилотника напротив ее дома в Адлере

В тот же день средства ПВО уничтожили дрон над территорией Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков писал, что 30 сентября после работы ПВО в поселке Разумное были выявлены разрушения в девяти частных домовладениях и 10 хозпостройках. Кроме того, повреждены пять автомобилей, два забора, водосток и два хозсубъекта.