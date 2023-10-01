Симоньян сообщила о падении беспилотника напротив ее дома в Адлере
Главный редактор «России сегодня» и Russia Today (RT) Маргарита Симоньян сообщила о падении беспилотника напротив ее дома в Адлере.
«Сегодня ночью ударный беспилотник упал прямо напротив нашего родового дома в Адлере, где выросла и я сама, и моя мама, и до сих пор живет моя родня с маленькими детьми», – написала она в Telegram.
Она добавила, что «цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все безальтернативнее».
1 октября Минобороны России сообщило о перехвате БПЛА в небе над Краснодарским краем. Беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО, добавили в оборонном ведомстве. В аэропорту Сочи были перенесены более 10 рейсов, один отменили.
В тот же день средства ПВО уничтожили дрон над территорией Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков писал, что 30 сентября после работы ПВО в поселке Разумное были выявлены разрушения в девяти частных домовладениях и 10 хозпостройках. Кроме того, повреждены пять автомобилей, два забора, водосток и два хозсубъекта.
В Краснодарском крае и Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Аналогичный режим действует и в других приграничных с Украиной субъектах.