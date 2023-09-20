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«Госуслуги» начали рассылать письма с призывом помочь в борьбе с беспилотниками

Ведомости

Портал «Госуслуги» начал рассылку писем с призывом сообщать о пролетах беспилотников и любых других происшествиях.

«В приложении "Радар" можно сообщить о подозрительных беспилотниках или иных чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой. Вы можете помочь избежать последствий возможных атак», – говорится в письме (цитата по ТАСС).

Приложение «Радар» представили 17 августа. Тогда оно было доступно в Google Play и RuStore, а Apple не дала согласия на распространение приложения. При этом инструкцию по установке на систему iOS можно найти на сайте «Народного фронта».

В России регулярно сообщают о падениях и атаках БПЛА на регионы. В частности, дроны фиксировали в Москве и области. 17 сентября глава Истринского городского округа Татьяна Витушева сообщила об обнаружении элементов сбитого беспилотника на территории района.

Весной «Ведомости» писали, что в 2024 г. в России планируют запустить сервис с интерактивной картой зон для полетов беспилотников, где можно будет в том числе получить информацию об их движении. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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