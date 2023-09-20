«Госуслуги» начали рассылать письма с призывом помочь в борьбе с беспилотниками
Портал «Госуслуги» начал рассылку писем с призывом сообщать о пролетах беспилотников и любых других происшествиях.
«В приложении "Радар" можно сообщить о подозрительных беспилотниках или иных чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой. Вы можете помочь избежать последствий возможных атак», – говорится в письме (цитата по ТАСС).
Приложение «Радар» представили 17 августа. Тогда оно было доступно в Google Play и RuStore, а Apple не дала согласия на распространение приложения. При этом инструкцию по установке на систему iOS можно найти на сайте «Народного фронта».
В России регулярно сообщают о падениях и атаках БПЛА на регионы. В частности, дроны фиксировали в Москве и области. 17 сентября глава Истринского городского округа Татьяна Витушева сообщила об обнаружении элементов сбитого беспилотника на территории района.
Весной «Ведомости» писали, что в 2024 г. в России планируют запустить сервис с интерактивной картой зон для полетов беспилотников, где можно будет в том числе получить информацию об их движении.