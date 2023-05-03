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Росавиация запустит аналог Flightradar24 для беспилотников

Интерактивная карта движения дронов может быть доступна только для госструктур
Анастасия Курашева
Андрей Гордеев / Ведомости

В России планируют уже в 2024 г. запустить сервис с интерактивной картой зон для полетов беспилотников, где можно будет в том числе получить информацию об их движении. «Предварительно разработка сервиса будет поручена АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (ГК по ОрВД), затраты на разработку уточняются», – сообщил «Ведомостям» представитель Росавиации. Он добавил, что на базе ГК по ОрВД уже функционирует система предоставления планов полетов по интернету и телефонной сети общего пользования (СППИ), которая станет основой для разработки и последующего развития нового сервиса.

«Ведомости» направили запросы в «Алмаз-Антей» и ФГУП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных