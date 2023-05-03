Росавиация запустит аналог Flightradar24 для беспилотников

Росавиация запустит аналог Flightradar24 для беспилотниковИнтерактивная карта движения дронов может быть доступна только для госструктур
В России планируют уже в 2024 г. запустить сервис с интерактивной картой зон для полетов беспилотников, где можно будет в том числе получить информацию об их движении. «Предварительно разработка сервиса будет поручена АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (ГК по ОрВД), затраты на разработку уточняются», – сообщил «Ведомостям» представитель Росавиации. Он добавил, что на базе ГК по ОрВД уже функционирует система предоставления планов полетов по интернету и телефонной сети общего пользования (СППИ), которая станет основой для разработки и последующего развития нового сервиса.
«Ведомости» направили запросы в «Алмаз-Антей» и ФГУП.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам