В подмосковной Истре обнаружили элементы сбитого беспилотника

21 августа губернатор Андрей Воробьев сообщил, что после падения беспилотника в Истринском районе пострадали два человека. По словам Воробьева, в результате произошедшего окна оказались выбиты в трех домах. В тот день в Московской области было сбито два беспилотника: один – в Одинцовском районе, второй – в Истринском.