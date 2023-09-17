В подмосковной Истре обнаружили элементы сбитого беспилотника
На территории Истры Московской области обнаружили элементы сбитого беспилотника, сообщила глава Истринского городского округа Татьяна Витушева.
«Найдены элементы сбитого БПЛА, включая и части его стартового двигателя. <...> Аппарат, вероятнее всего, был малой дальности. Поэтому с этой целью были использованы разгонные двигатели БПЛА, части которых и найдены сегодня утром», – написала она у себя в Telegram-канале.
Уточняется, что обломки были обнаружены на одном из частных земельных участков возле Новорижского шоссе. При падении элементы БПЛА нанесли незначительные повреждения забору частного дома, пострадавших нет.
В ночь на 17 сентября Подмосковье дважды атаковали беспилотники – в Истринском районе и Раменском. Дроны были успешно сбиты силами ПВО, однако на фоне атак в московских аэропортах утром, по данным «Яндекс.Расписания», были задержаны 28 рейсов.
21 августа губернатор Андрей Воробьев сообщил, что после падения беспилотника в Истринском районе пострадали два человека. По словам Воробьева, в результате произошедшего окна оказались выбиты в трех домах. В тот день в Московской области было сбито два беспилотника: один – в Одинцовском районе, второй – в Истринском.
Витушева призывала жителей 26 августа, когда в Истре вновь был сбит беспилотник, не обсуждать и не публиковать кадры работы систем противовоздушной обороны (ПВО).