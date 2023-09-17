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В подмосковной Истре обнаружили элементы сбитого беспилотника

Ведомости

На территории Истры Московской области обнаружили элементы сбитого беспилотника, сообщила глава Истринского городского округа Татьяна Витушева.

«Найдены элементы сбитого БПЛА, включая и части его стартового двигателя. <...> Аппарат, вероятнее всего, был малой дальности. Поэтому с этой целью были использованы разгонные двигатели БПЛА, части которых и найдены сегодня утром», – написала она у себя в Telegram-канале.

Уточняется, что обломки были обнаружены на одном из частных земельных участков возле Новорижского шоссе. При падении элементы БПЛА нанесли незначительные повреждения забору частного дома, пострадавших нет.

Ранее по теме: Власти Истры призвали жителей не обсуждать и не публиковать кадры работы ПВО

В ночь на 17 сентября Подмосковье дважды атаковали беспилотники – в Истринском районе и Раменском. Дроны были успешно сбиты силами ПВО, однако на фоне атак в московских аэропортах утром, по данным «Яндекс.Расписания», были задержаны 28 рейсов.

21 августа губернатор Андрей Воробьев сообщил, что после падения беспилотника в Истринском районе пострадали два человека. По словам Воробьева, в результате произошедшего окна оказались выбиты в трех домах. В тот день в Московской области было сбито два беспилотника: один – в Одинцовском районе, второй – в Истринском.

Витушева призывала жителей 26 августа, когда в Истре вновь был сбит беспилотник, не обсуждать и не публиковать кадры работы систем противовоздушной обороны (ПВО). 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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