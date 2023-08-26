Власти Истры призвали жителей не обсуждать и не публиковать кадры работы ПВО
Власти подмосковной Истры, где в ночь на 26 августа был сбит беспилотник, призвали жителей не обсуждать и не публиковать кадры работы систем противовоздушной обороны (ПВО). С таким заявлением с своем Telegram-канале выступила глава городского округа Татьяна Витушева.
Беспилотник в Истринском районе Московской области был сбит на подлете к столице около 3:00 мск. Минобороны тогда сообщило о пресечении «попытки киевского режима совершить террористическую атаку» БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Подмосковья. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших и разрушений в результате нет. Витушева уточнила, что беспилотник сбили в районе деревни Покровское, когда он двигался в сторону Москвы вдоль трассы М-9 (Новорижское шоссе). Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
«В свете данных событий вновь обращаюсь к жителям нигде не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО», – написала она, опубликовав также фотографии с места падения дрона.
25 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО эффективно работают против атак беспилотников. Он призвал помнить, что активность с украинской стороны нацелена на жилые дома и объекты, поэтому не всегда получается «избегать каких-то незначительных повреждений».
В середине августа члены Совета Федерации разработали законопроект, которым предлагают запретить распространение в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак беспилотников, использовании средств ПВО и других военных сведений. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, что нововведения обусловлены тем, что фотографии и видео, опубликованные в интернете, могут стать источником информации для противника.