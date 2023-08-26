Власти Истры призвали жителей не обсуждать и не публиковать кадры работы ПВО

Беспилотник в Истринском районе Московской области был сбит на подлете к столице около 3:00 мск. Минобороны тогда сообщило о пресечении «попытки киевского режима совершить террористическую атаку» БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Подмосковья. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших и разрушений в результате нет. Витушева уточнила, что беспилотник сбили в районе деревни Покровское, когда он двигался в сторону Москвы вдоль трассы М-9 (Новорижское шоссе). Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.