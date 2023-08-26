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Власти Истры призвали жителей не обсуждать и не публиковать кадры работы ПВО

Ведомости

Власти подмосковной Истры, где в ночь на 26 августа был сбит беспилотник, призвали жителей не обсуждать и не публиковать кадры работы систем противовоздушной обороны (ПВО). С таким заявлением с своем Telegram-канале выступила глава городского округа Татьяна Витушева.

Беспилотник в Истринском районе Московской области был сбит на подлете к столице около 3:00 мск. Минобороны тогда сообщило о пресечении «попытки киевского режима совершить террористическую атаку» БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Подмосковья. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших и разрушений в результате нет. Витушева уточнила, что беспилотник сбили в районе деревни Покровское, когда он двигался в сторону Москвы вдоль трассы М-9 (Новорижское шоссе). Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее по теме: Сенаторы предложили запретить публикацию фото и видео атак беспилотников

«В свете данных событий вновь обращаюсь к жителям нигде не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО», – написала она, опубликовав также фотографии с места падения дрона.

25 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО эффективно работают против атак беспилотников. Он призвал помнить, что активность с украинской стороны нацелена на жилые дома и объекты, поэтому не всегда получается «избегать каких-то незначительных повреждений».

В середине августа члены Совета Федерации разработали законопроект, которым предлагают запретить распространение в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак беспилотников, использовании средств ПВО и других военных сведений. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, что нововведения обусловлены тем, что фотографии и видео, опубликованные в интернете, могут стать источником информации для противника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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