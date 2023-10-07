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ВС России предотвратили попытку ВСУ ударить по Крыму зенитной ракетой

Ведомости

Украинские войска попытались ударить по Крыму переделанной зенитной ракетой. Снаряд был уничтожен в воздухе российской системой противовоздушной обороны (ПВО), сообщила пресс-служба Минобороны России.

«7 октября около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», – уточняется в Telegram-канале ведомства.

В ночь на 7 октября ВСУ также попытались атаковать Крым с беспилотника. Системы ПВО сбили дрон в 10 км от юго-западного побережья полуострова. 

Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении двигавшегося в сторону Крыма катера ВСУ

Днем ранее вертолет авиации Черноморского флота России уничтожил украинский безэкипажный катер, который плыл в направлении Крыма в северо-западной части акватории Черного моря. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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