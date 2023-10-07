ВС России предотвратили попытку ВСУ ударить по Крыму зенитной ракетой
Украинские войска попытались ударить по Крыму переделанной зенитной ракетой. Снаряд был уничтожен в воздухе российской системой противовоздушной обороны (ПВО), сообщила пресс-служба Минобороны России.
«7 октября около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», – уточняется в Telegram-канале ведомства.
В ночь на 7 октября ВСУ также попытались атаковать Крым с беспилотника. Системы ПВО сбили дрон в 10 км от юго-западного побережья полуострова.
Днем ранее вертолет авиации Черноморского флота России уничтожил украинский безэкипажный катер, который плыл в направлении Крыма в северо-западной части акватории Черного моря.