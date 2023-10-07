Российские средства ПВО сбили беспилотник в 10 км от побережья Крыма

Губернатора Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в 22:42 мск. Одновременно оперативный Telegram-канал о ситуации на Крымском мосту сообщил о перекрытии движения и попросил находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.