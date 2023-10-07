Российские средства ПВО сбили беспилотник в 10 км от побережья Крыма
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) малого ракетного катера Черноморского флота обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Военное ведомство уточнило, что атаку по российским объектам со стороны моря удалось предотвратить около 22:30 мск.
Губернатора Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в 22:42 мск. Одновременно оперативный Telegram-канал о ситуации на Крымском мосту сообщил о перекрытии движения и попросил находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Утром 6 октября вертолет морской авиации Черноморского флота России уничтожил безэкипажный катер ВСУ, двигавшийся в направлении Крыма. Уточняется, что инцидент произошел северо-западной части акватории Черного моря. Об уничтожении морской авиацией Черноморского флота безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря также сообщалось 5 октября.