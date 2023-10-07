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Российские средства ПВО сбили беспилотник в 10 км от побережья Крыма

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) малого ракетного катера Черноморского флота обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Военное ведомство уточнило, что атаку по российским объектам со стороны моря удалось предотвратить около 22:30 мск.

Губернатора Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в 22:42 мск. Одновременно оперативный Telegram-канал о ситуации на Крымском мосту сообщил о перекрытии движения и попросил находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Утром 6 октября вертолет морской авиации Черноморского флота России уничтожил безэкипажный катер ВСУ, двигавшийся в направлении Крыма. Уточняется, что инцидент произошел северо-западной части акватории Черного моря. Об уничтожении морской авиацией Черноморского флота безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря также сообщалось 5 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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