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Политика

В Газе заявили о гибели не менее 500 человек после авиаудара Израиля по больнице

Ведомости

В результате авиаудара сил Израиля по больнице Аль-Ахли в секторе Газа погибли как минимум 500 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на местный минздрав.

«В больнице находились сотни больных и раненых, а также люди, насильственно перемещенные из своих домов», – говорится в сообщении.

Представитель «Хамаса», как утверждается, назвал произошедшее военным преступлением. Палестинская сторона также назвала произошедшее самым смертоносным авиаударом Израиля с 2008 г. Президент Палестины Махмуд Аббас в свою очередь объявил трехдневный траур по жертвам удара.

«Многие люди спрашивают, почему это число (погибших) так велико. Потому что <...> это палестинцы, которые нашли убежище перед больницей. Они думали, что окажутся в более безопасном месте перед больницей. Но это не так в Газе, это не так в Палестине», – прокомментировала телеканалу произошедшее представитель палестинского общества Красного Полумесяца Небаль Фарсах.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил журналистам, что эта информация проверяется. «Есть много авиаударов, много неудачных ракет и много фейковых сообщений «Хамаса», – сказал он (цитата по Times of Israel).

Ранее по теме: МИД РФ обвинил СБ ООН в бездействии по ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале октября, когда палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начала операцию под названием «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.

МИД РФ, комментируя ситуацию в регионе 17 октября, обвинил Совбез ООН в бездействии. МИД также обвинил СБ ООН в том, что он не организовал открытого заседания по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и консультаций делегаций с заинтересованными странами для дальнейших шагов.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил ранее, что боевые действия на Ближнем Востоке закончатся, как только боевики «Хамаса» сложат оружие и отпустят заложников. Эрдан призвал Совбез объявить группировку террористической организацией и поддержать право Израиля на самооборону.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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