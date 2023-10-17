В Газе заявили о гибели не менее 500 человек после авиаудара Израиля по больнице
В результате авиаудара сил Израиля по больнице Аль-Ахли в секторе Газа погибли как минимум 500 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на местный минздрав.
«В больнице находились сотни больных и раненых, а также люди, насильственно перемещенные из своих домов», – говорится в сообщении.
Представитель «Хамаса», как утверждается, назвал произошедшее военным преступлением. Палестинская сторона также назвала произошедшее самым смертоносным авиаударом Израиля с 2008 г. Президент Палестины Махмуд Аббас в свою очередь объявил трехдневный траур по жертвам удара.
«Многие люди спрашивают, почему это число (погибших) так велико. Потому что <...> это палестинцы, которые нашли убежище перед больницей. Они думали, что окажутся в более безопасном месте перед больницей. Но это не так в Газе, это не так в Палестине», – прокомментировала телеканалу произошедшее представитель палестинского общества Красного Полумесяца Небаль Фарсах.
Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил журналистам, что эта информация проверяется. «Есть много авиаударов, много неудачных ракет и много фейковых сообщений «Хамаса», – сказал он (цитата по Times of Israel).
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале октября, когда палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начала операцию под названием «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.
МИД РФ, комментируя ситуацию в регионе 17 октября, обвинил Совбез ООН в бездействии. МИД также обвинил СБ ООН в том, что он не организовал открытого заседания по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и консультаций делегаций с заинтересованными странами для дальнейших шагов.
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил ранее, что боевые действия на Ближнем Востоке закончатся, как только боевики «Хамаса» сложат оружие и отпустят заложников. Эрдан призвал Совбез объявить группировку террористической организацией и поддержать право Израиля на самооборону.