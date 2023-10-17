СМИ: президент Палестины Аббас отказался от встречи с Байденом

Как отмечает AP, таким образом Аббас выразил протест в связи с ударом по больнице в секторе Газа, где в результате погибли, по данным палестинской стороны, не менее 500 человек. Представитель палестинского движения ФАТХ, руководителем которого и является Аббас, заявил Al Hadath, что любой саммит без окончания боевых действий «бесполезен».