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СМИ: президент Палестины Аббас отказался от встречи с Байденом

Ведомости

Президент Палестины Махмуд Аббас отказался от встречи 18 октября с президентом США Джо Байденом, а также лидерами Египта и Иордании, передают AP и Al Hadath со ссылкой на источники в палестинской администрации.

Как отмечает AP, таким образом Аббас выразил протест в связи с ударом по больнице в секторе Газа, где в результате погибли, по данным палестинской стороны, не менее 500 человек. Представитель палестинского движения ФАТХ, руководителем которого и является Аббас, заявил Al Hadath, что любой саммит без окончания боевых действий «бесполезен».

Ранее стало известно, что Байден посетит 18 октября Израиль, чтобы «продемонстрировать свою неизменную поддержку» этой стране после атаки «Хамаса». После этого у американского лидера была запланирована встреча с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта Израиль уже дважды посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его первый визит состоялся 12 октября, спустя четыре дня после посещения нескольких арабских стран он вновь прибыл в Израиль. Выступая в Израиле, Блинкен заявил, что Вашингтон и Тель-Авив договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи жителям Газы.

Ранее по теме: В Газе заявили о гибели не менее 500 человек после авиаудара Израиля по больнице

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. С тех пор израильские военные регулярно наносят удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы. Вечером 17 октября стало известно об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого могли погибнуть сотни человек. Палестинская сторона обвила в ударе силы Израиля, Тель-Авив заявил, что проверяет информацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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