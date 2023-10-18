В «Хамасе» заявили о готовности отпустить заложников при прекращении огня
Палестинское движение «Хамас» готово отпустить заложников в случае прекращения огня. Об этом сообщил член политбюро «Хамаса» Муса Абу-Марзук телеканалу Al-Jazeera.
«Да, если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Марзук заявил, что интенсивные обстрелы израильской армии не дают перевозить и отпускать заложников, и добавил, что без прекращения огня это сделать не удастся.
7 октября группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны.
МИД РФ, комментируя ситуацию в регионе 17 октября, обвинил Совбез ООН в бездействии. МИД также обвинил СБ ООН в том, что он не организовал открытого заседания по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и консультаций делегаций с заинтересованными странами для дальнейших шагов.
Вечером 17 октября стало известно об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на местный минздрав сообщил о более 500 погибших. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля, по данным «Хамас», погибли около 600 гражданских. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в ударе террористов и заявил о непричастности армии Израиля.