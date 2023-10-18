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Политика

В «Хамасе» заявили о готовности отпустить заложников при прекращении огня

Ведомости

Палестинское движение «Хамас» готово отпустить заложников в случае прекращения огня. Об этом сообщил член политбюро «Хамаса» Муса Абу-Марзук телеканалу Al-Jazeera.

«Да, если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Марзук заявил, что интенсивные обстрелы израильской армии не дают перевозить и отпускать заложников, и добавил, что без прекращения огня это сделать не удастся.

7 октября группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны.

МИД РФ, комментируя ситуацию в регионе 17 октября, обвинил Совбез ООН в бездействии. МИД также обвинил СБ ООН в том, что он не организовал открытого заседания по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и консультаций делегаций с заинтересованными странами для дальнейших шагов.

Вечером 17 октября стало известно об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на местный минздрав сообщил о более 500 погибших. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля, по данным «Хамас», погибли около 600 гражданских. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в ударе террористов и заявил о непричастности армии Израиля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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