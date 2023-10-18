В МИДе назвали удар по больнице в Газе «актом расчеловечивания»
Россия считает удар по больнице в секторе Газа преступлением и актом расчеловечивания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Безусловно, квалифицируем подобное <…> преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания», – сказала она.
Захарова призвала Израиль предоставить доказательства своей непричастности к удару по гражданскому объекту, а не делать «просто комментарии в СМИ и социальных сетях». По мнению дипломата, США также должны показать спутниковые снимки, которые помогли бы прояснить ситуацию и выявить виновника произошедшей трагедии.
Она добавила, что ситуация на Ближнем Востоке «режиссируется из Вашингтона и Лондона» и набирает чудовищные обороты. Захарова указала на большое число жертв и назвала происходящее «гуманитарной катастрофой мирового масштаба».
Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен 17 октября. По разным данным, в результате атаки погибли от 500 до 800 человек. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) же заявила, что произошедшее связано с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе. Пусковая установка находилась в непосредственной близости от больницы, добавили там.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, ответственность за которое несут США. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия и ОАЭ запросили проведение заседания Совбеза ООН 18 октября в связи с произошедшим.