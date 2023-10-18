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Политика

В МИДе назвали удар по больнице в Газе «актом расчеловечивания»

Ведомости

Россия считает удар по больнице в секторе Газа преступлением и актом расчеловечивания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.  

«Безусловно, квалифицируем подобное <…> преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания», – сказала она.

Захарова призвала Израиль предоставить доказательства своей непричастности к удару по гражданскому объекту, а не делать «просто комментарии в СМИ и социальных сетях». По мнению дипломата, США также должны показать спутниковые снимки, которые помогли бы прояснить ситуацию и выявить виновника произошедшей трагедии.

Она добавила, что ситуация на Ближнем Востоке «режиссируется из Вашингтона и Лондона» и набирает чудовищные обороты. Захарова указала на большое число жертв и назвала происходящее «гуманитарной катастрофой мирового масштаба». 

Удар по больнице в секторе Газа. Главное

Жертвами стали около 800 человек

Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен 17 октября. По разным данным, в результате атаки погибли от 500 до 800 человек. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) же заявила, что произошедшее связано с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе. Пусковая установка находилась в непосредственной близости от больницы, добавили там.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, ответственность за которое несут США. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия и ОАЭ запросили проведение заседания Совбеза ООН 18 октября в связи с произошедшим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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