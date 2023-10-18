Байден прибыл в Израиль
Самолет Air Force One с президентом США Джо Байденом на борту приземлился в Израиле. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По информации телеканала, президент США «будет стараться предотвратить перерастание войны в еще более масштабный конфликт, но эта задача осложняется возмущением, охватившем Ближний Восток». В Тель-Авиве у Байдена запланированы переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Sky News отмечает, что Байден также должен был посетить Иорданию, но встреча с арабскими лидерами была отменена, когда американский президент покидал Вашингтон.
О том что Байден посетит Израиль, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 17 октября. Целью визита названо стремление «продемонстрировать свою неизменную поддержку Израиля перед лицом жестокой террористической атаки “Хамаса” и обсудить дальнейшие шаги».
Госсекретарь США Энтони Блинкен уже дважды посетил Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Его первый визит состоялся 12 октября, спустя четыре дня после посещения нескольких арабских стран он вновь прибыл в Израиль. Выступая в Израиле, Блинкен заявил, что Вашингтон и Тель-Авив договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи жителям Газы.
16 октября портал Ynet написал, что президент Украины Владимир Зеленский хотел посетить Израиль вместе Блинкеном, однако ему настоятельно рекомендовали этого не делать, так как сейчас «неподходящее время».
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Израильские военные регулярно наносят удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. По последней информации, жертвами палестино-израильского конфликта стали более 3000 палестинцев и 1400 израильтян.