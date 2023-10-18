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Политика

Байден прибыл в Израиль

Ведомости

Самолет Air Force One с президентом США Джо Байденом на борту приземлился в Израиле. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По информации телеканала, президент США «будет стараться предотвратить перерастание войны в еще более масштабный конфликт, но эта задача осложняется возмущением, охватившем Ближний Восток». В Тель-Авиве у Байдена запланированы переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Sky News отмечает, что Байден также должен был посетить Иорданию, но встреча с арабскими лидерами была отменена, когда американский президент покидал Вашингтон.

О том что Байден посетит Израиль, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 17 октября. Целью визита названо стремление «продемонстрировать свою неизменную поддержку Израиля перед лицом жестокой террористической атаки “Хамаса” и обсудить дальнейшие шаги».

Ранее по теме: Энтони Блинкен погрузился в палестино-израильский конфликт

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже дважды посетил Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Его первый визит состоялся 12 октября, спустя четыре дня после посещения нескольких арабских стран он вновь прибыл в Израиль. Выступая в Израиле, Блинкен заявил, что Вашингтон и Тель-Авив договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи жителям Газы.

16 октября портал Ynet написал, что президент Украины Владимир Зеленский хотел посетить Израиль вместе Блинкеном, однако ему настоятельно рекомендовали этого не делать, так как сейчас «неподходящее время».

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Израильские военные регулярно наносят удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. По последней информации, жертвами палестино-израильского конфликта стали более 3000 палестинцев и 1400 израильтян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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