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Байден посетит Израиль 18 октября

Ведомости

Президент США Джо Байден 18 октября посетить Израиль. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент Джо Байден отправится в Израиль в среду, 18 октября, чтобы продемонстрировать свою неизменную поддержку Израиля перед лицом жестокой террористической атаки “Хамаса” и обсудить дальнейшие шаги», – говорится в сообщении.

Затем американский лидер посетит Иорданию, где у него запланирована встреча с королем страны Абдаллой II ибн Хусейном, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом. В частности, лидеры обсудят гуманитарные потребности гражданского населения в секторе Газа.

Ранее по теме: Энтони Блинкен погрузился в палестино-израильский конфликт

На фоне обострения палестино-израильского конфликта Израиль уже дважды посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его первый визит состоялся 12 октября, спустя четыре дня после посещения нескольких арабских стран он вновь прибыл в Израиль. Выступая в Израиле, Блинкен заявил, что Вашингтон и Тель-Авив договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи жителям Газы.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. С тех пор израильские военные регулярно наносят удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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