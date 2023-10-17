Байден посетит Израиль 18 октября

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. С тех пор израильские военные регулярно наносят удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.