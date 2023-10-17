Байден посетит Израиль 18 октября
Президент США Джо Байден 18 октября посетить Израиль. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент Джо Байден отправится в Израиль в среду, 18 октября, чтобы продемонстрировать свою неизменную поддержку Израиля перед лицом жестокой террористической атаки “Хамаса” и обсудить дальнейшие шаги», – говорится в сообщении.
Затем американский лидер посетит Иорданию, где у него запланирована встреча с королем страны Абдаллой II ибн Хусейном, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом. В частности, лидеры обсудят гуманитарные потребности гражданского населения в секторе Газа.
На фоне обострения палестино-израильского конфликта Израиль уже дважды посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его первый визит состоялся 12 октября, спустя четыре дня после посещения нескольких арабских стран он вновь прибыл в Израиль. Выступая в Израиле, Блинкен заявил, что Вашингтон и Тель-Авив договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи жителям Газы.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. С тех пор израильские военные регулярно наносят удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.