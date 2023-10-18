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Политика

ЦАХАЛ опубликовала свои доказательства непричастности к удару по больнице в Газе

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала расшифровку разговора боевиков «Хамаса», которая, по заявлению ведомства, подтверждает причастность палестинской стороны к удару по больнице в секторе Газа.

«Они запустили эту ракету с кладбища за больницей [Аль-Ахли], но произошла осечка, и она упала. Это первый раз, когда мы видим, как такая ракета падает, поэтому мы и говорим, что она принадлежит "Исламскому джихаду"», – говорит один из предполагаемых членов «Хамаса».

Участник разговора заявил, что шрапнель от этой ракеты не похожа на израильскую и является «местной шрапнелью».

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Вечером 17 октября по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа был совершен авиаудар. В результате атаки, по данным СМИ, погибли порядка 800 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим. Трехдневный траур объявили и в Ираке.

Палестинские боевики и ЦАХАЛ обвинили в атаке друг друга. Израильская сторона опубликовала заявление, в котором связала произошедшее с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада». Пусковая установка находилась в непосредственной близости от больницы, добавили в ведомстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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