ЦАХАЛ опубликовала свои доказательства непричастности к удару по больнице в Газе

«Они запустили эту ракету с кладбища за больницей [Аль-Ахли], но произошла осечка, и она упала. Это первый раз, когда мы видим, как такая ракета падает, поэтому мы и говорим, что она принадлежит "Исламскому джихаду"», – говорит один из предполагаемых членов «Хамаса».