ЦАХАЛ опубликовала свои доказательства непричастности к удару по больнице в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала расшифровку разговора боевиков «Хамаса», которая, по заявлению ведомства, подтверждает причастность палестинской стороны к удару по больнице в секторе Газа.
«Они запустили эту ракету с кладбища за больницей [Аль-Ахли], но произошла осечка, и она упала. Это первый раз, когда мы видим, как такая ракета падает, поэтому мы и говорим, что она принадлежит "Исламскому джихаду"», – говорит один из предполагаемых членов «Хамаса».
Участник разговора заявил, что шрапнель от этой ракеты не похожа на израильскую и является «местной шрапнелью».
Вечером 17 октября по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа был совершен авиаудар. В результате атаки, по данным СМИ, погибли порядка 800 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим. Трехдневный траур объявили и в Ираке.
Палестинские боевики и ЦАХАЛ обвинили в атаке друг друга. Израильская сторона опубликовала заявление, в котором связала произошедшее с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада». Пусковая установка находилась в непосредственной близости от больницы, добавили в ведомстве.